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曾頒獎蔡總統 HFX論壇因疫情延後舉行台北會議

2022/1/11 12:14
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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）哈利法克斯國際安全論壇（HFX）去年將「馬侃獎」頒給總統蔡英文，並擬於今年1月在台北舉行重大會議。外交部今天表示，主辦單位考量疫情嚴峻，決定將會議延後至今年稍晚舉行。

哈利法克斯國際安全論壇總部位於美國華府，是全球最具聲譽的防衛事務論壇之一，去年5月將「馬侃獎」頒給蔡總統，並於7月宣布與台灣國防安全研究院合作，預計今年1月在台北舉辦首場亞洲重大會議。

外交部北美司司長徐佑典上午在線上例行記者會表示，哈利法克斯國際安全論壇考量疫情仍相當嚴峻，在徵詢各方意見後，決定將首場亞洲重大會議延後至今年稍晚舉行。

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徐佑典回應媒體提問美國民主峰會後續發展指出，政府積極響應美國總統拜登（Joe Biden）主持的民主峰會，並結合公部門跟民間團體的力量，提出6項具體承諾，內容涵蓋打擊貪腐、促進財政透明及公民參與、反制假訊息，推動國際宗教自由、促進人權及勞工權利等主題。

徐佑典說，未來台灣將以這份承諾清單為基礎，持續努力鞏固台灣民主制度及優化人權的工作，並透過台美印太民主治理諮商等平台，與美國等理念相近的國家合作，共同在印太地區及全球推動自由、民主、人權及法治等普世價值。（編輯：張良知）1110111

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