學者籲修財劃法 提擴大統籌分配稅款等建議

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（中央社記者王揚宇台北12日電）大新竹合併升格與否，引發外界討論財劃法是否修正等議題；學者今天說，現行財劃法過度偏袒中央，造成縣市失衡，如果要修財劃法，建議擴大統籌分配稅款等，避免富都窮縣等狀況。

針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立委柯建銘日前提案修正地方制度法，而民進黨立委陳亭妃、陳歐珀等正國會成員則發表聲明，支持竹竹併，但也希望2年內能完成行政區劃法與財政收支劃分法的立法及修法工作。

為此，陳亭妃、陳歐珀與經濟民主連合智庫、正國會政策中心，今天舉行論壇，討論財政收支劃分法等議題。

陳歐珀說，現行財政收支劃分法看似平等，但卻不盡公平，為避免城鄉資源配置失衡，同時彰顯國家社會公平正義，應以調劑財政盈虛、均衡趨勢發展等原則來檢討，避免窮縣越窮、富都越富情況。

陳歐珀表示，正國會將整合專家學者等各界意見，2年內提出相關修法版本。

陳亭妃表示，希望藉由討論，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，達到均衡國土、強化治理、深根民主與平權縣市等有利於「台灣國家正常化」的目標，未來還會舉辦2場論壇。

受邀出席的台大法律系教授柯格鐘說，財劃法從1999年之後就沒有修正過，而過去把地方的營業稅改成國稅，造成地方損失；因此，財源應隨事權劃分，而財劃法沒有說出它和地制法的關聯性，因此修正時應一併考量，不應讓地方要負擔自治事項，又有委辦事項，錢卻沒跟著下來。

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東吳大學政治系副教授陳立剛建議，倘若要修財劃法，應擴大統籌分配稅款，例如將營業稅的提撥比例提高等，直轄市縣市分配方式也應一致化；另外，涉及跨縣市、跨都會區域的建設計畫，應有優先財政專案或計畫型補助。

經濟民主連合智庫召集人賴中強說，推動縣市合併升格的過程中，要有完整配套，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，但也不要因為哪個法沒有修、沒有動，所有事情就都不能動。（編輯：黃國倫）1110112