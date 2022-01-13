李登輝紀念音樂會15日台南加演 李安妮導聆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）李登輝基金會執行長鄭睦群今天指出，1月15日是前總統李登輝冥誕，基金會當天將在台南舉辦紀念音樂會，李登輝女兒李安妮親自導聆訴說父親人生故事，副總統賴清德與台南市長黃偉哲都允諾出席。

李登輝基金會今天發布新聞稿表示，基金會去年11月15日在台北國家音樂廳舉辦紀念音樂會，民眾熱情參與，總統蔡英文更全場聆賞；中南部鄉親相繼「敲碗」，李登輝基金會將於1月15日，在台南市虹韻文創中心綜合演藝廳加演，以歌聲及導聆回顧李登輝的生平。

鄭睦群指出，台南場的導聆人將由李安妮親自出馬，由女兒述說父親的人生故事。

鄭睦群指出，1月15日是李登輝的冥誕，能在如此特殊的日子，於台南古都舉辦紀念音樂會，對李登輝基金會別具歷史意義，呼籲台南鄉親把握機會。

他說，賴副總統、黃偉哲都允諾出席，前後任市長同坐台下，共同緬懷台灣永遠的民主先生。

對於近來日益升溫的疫情，鄭睦群表示，不論是演出者或聽眾，將完全配合政府的相關規定，兼顧聆賞藝術與生活防疫。（編輯：黃國倫）1110113