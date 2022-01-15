朱立倫：綠營想拉下藍營縣市長 非台灣民主之福

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席朱立倫今天說，民進黨一再針對國民黨的政治人物、縣市長，想一一拉下馬，這不是台灣民主之福。

宜蘭地方檢察署昨天表示，涉及貪污與洗錢列為被告的宜蘭縣長林姿妙，遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。

朱立倫今天上午到新竹縣參加峨眉桶柑產業開幕活動，他在活動前接受媒體訪問時呼籲民進黨，台灣的民主不是一黨獨大、一黨專政，民進黨不斷希望國民黨沉船，一再針對國民黨的政治人物、縣市長，想要一一拉下馬，這不是台灣民主之福，「如果今天全台灣都是民進黨的，這是台灣的民主嗎」。

朱立倫談到峨眉桶柑產業指出，他一向支持新竹的農產品，今天的活動已連續3年參加；國民黨就是要跟民眾站在一起，民眾的聲音就是國民黨的聲音，民眾的福祉就是國民黨的福祉。

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朱立倫說，在最辛苦的時候，每次來到峨眉，鄉親都給予他很多鼓勵，因此，「我們會用團隊的力量，推出最好的產品」，地方民代在新竹縣長楊文科的帶領下，一定會獲得民眾的認同與支持。

一同前來參加活動的還有新竹縣選出的國民黨立委林為洲，以及來自新竹市的國民黨立委鄭正鈐。朱立倫指出，大家都是為了新竹好，絕對贊成升格，但真正對新竹好，是要把新竹的未來、願景規劃好，不是為了個人、一黨之私，是要真正為了新竹好，不能欺騙新竹鄉親。（編輯：郭無患）1110115