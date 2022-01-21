傳美籲立陶宛更改台灣代表處名稱 美國務院駁斥

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金融時報20日指出，美方向立陶宛提出「台灣代表處」更名的想法，但美國國務院駁斥，指報導不實。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）金融時報今天引述知情人士指出，美方向立陶宛提出「台灣代表處」更名的想法，原因是該名稱給中國脅迫機會，恐損害立台擴大關係的努力。但美國國務院今天駁斥，指報導不實。

北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓舉動，立陶宛近期對中國貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等美國高階官員多次公開力挺立陶宛，強調各國有權決定自身外交政策。但英國「金融時報」（Financial Times）今天引述多位知情人士指出，美國外交官員向立陶宛提出更名的想法，因為華府認為代表處名稱的選擇給中國脅迫機會，恐損害立台擴大關係。

報導表示，這場外交紛爭讓華府頭痛，美方想在不讓北京有機會指控美國違反「一中政策」的情況下，協助台灣強化國際地位，而立陶宛自己內部也對代表處名稱看法分歧。

經中央社記者詢問，美國國務院一位不具名發言人駁斥報導內容不實。這名發言人強調，美國尊重也支持立陶宛與台灣強化雙邊關係、實質合作的努力。

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國務院發言人指出，立陶宛是美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，也是許多議題上的夥伴，包括強健防衛與經濟連結、促進民主與人權等。美國重申對立陶宛的支持，也積極努力擴大、深化立美強健雙邊關係。

這名發言人進一步說，僅舉幾個例子，台灣在公衛、先進製造技術與民主治理等領域都扮演全球領導地位，與台灣來往能讓國際社會受惠，包括美國在內。（編輯：高照芬）1110121