總統視導空軍七聯隊 量產勇鷹、F-5新彈射椅亮相

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總統蔡英文（後右）21日赴台東志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊，志航基地三號棚廠，其中一架F-5E戰機已裝有新式馬丁貝克彈射座椅。中央社記者張新偉攝 111年1月21日

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（中央社記者王慶剛台東21日電）配合總統蔡英文視導空軍七聯隊，空軍今天在台東志航基地，首度公開換裝在F-5戰機上新式馬丁貝克彈射座椅；漢翔公司去年底交付的量產型勇鷹高教機，也首度亮相。

空軍今天在台東志航基地三號棚廠，首度展出一架量產型勇鷹高教機，還有兩架F-5，其中一架F-5E戰機已裝有新式馬丁貝克彈射座椅，也是首度公開。

由於兩架F-5E戰機去年3月發生擦撞墜海事故，為提升飛安，國軍核定預算新台幣7億8000萬餘元，採購先進彈射椅，並於去年年底完成首架換裝。

預計空軍現役的16架F-5E戰機與27架F-5F戰機，都將換裝馬丁貝克公司的Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅。

空軍表示，新型的Mk16彈射椅有最先進的救生功能，可與現有的機蓋拋棄系統連接，個人生存包（PSP）的內容也可滿足操作員需求，且能適應各型飛機。座椅符合各型飛行員體重、身高所需，且安裝簡單，能降低整體換裝成本及時效。

空軍說，新型Mk16彈射椅的人員降落傘，以內建於座椅的靠頭處，減輕飛行員體力負荷；人員腿部自動收回系統能於彈射手柄拉起後，自動拉回人員腿部，避免緊急跳傘時造成腿部損傷。

總統蔡英文（前左2）21日赴台東志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊，空軍人員向蔡總統介紹新式馬丁貝克彈射座椅。中央社記者張新偉攝 111年1月21日

另外，空軍指出，彈射椅的降落傘遇水自動釋放系統觸水後，會自動釋放人員降落傘，避免降落傘罩住人員造成溺斃。

空軍表示，新型Mk16彈射椅自去年12月開始裝置，至今年底計畫換裝70具彈射椅，提升彈射逃生安全係數，此套最先進的彈射座椅，也可納入後續飛機設計規劃與研發運用。

至於首度公開的量產型勇鷹高教機，為政府推動的「國機國造」計畫產物，2017年由中科院、漢翔研製，前兩架原型機已在2020年完成首飛。

國防部也規劃出漢翔逐年交付66架勇鷹高教機的時程，分別為去年2架、今年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架，預計於2024年全數替換F-5戰機。

勇鷹高教機外型採低阻力與高攻角的氣動力特性，結構也經過重新設計布局，將全機複合材料使用比例提到30%，減輕機體重量，也提升飛行性能。

因性能與裝備提升，勇鷹高教機更能提高學員學習與操作成效，滿足國軍的飛訓規劃，達成撙節訓練成本、縮減飛訓時程及提升飛訓效益等目標。（編輯：康世人）1110121

配合總統蔡英文21日視導部隊時機，空軍首度公開新式馬丁貝克彈射座（圖），換裝在一架F-5戰機上。中央社記者張新偉攝 111年1月21日