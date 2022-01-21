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總統台東視導國軍部隊 女狙擊手成嬌點

2022/1/21 11:55（1/21 13:01 更新）
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總統蔡英文21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並視導戰備部隊演練。曾獲得國防部狙擊手鑑測全國冠軍的上士副組長簡佩華（圖）全副武裝現身。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
總統蔡英文21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並視導戰備部隊演練。曾獲得國防部狙擊手鑑測全國冠軍的上士副組長簡佩華（圖）全副武裝現身。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
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（中央社記者王慶剛台北21日電）總統蔡英文今天赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並視導戰備部隊演練。曾獲得國防部狙擊手鑑測全國冠軍的上士副組長簡佩華全副武裝現身，成為「嬌」點。

總統視導部隊演練，主要裝備包括M60A3戰車、CM21裝甲人員運輸車、M114牽引式155公厘榴彈砲與T91式戰鬥步槍。

總統視導後，與官兵合影留念、頒發加菜金，並祝福官兵新年快樂。隨後再赴志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊。

機步一營營部連上士副組長簡佩華，曾榮獲國防部狙擊手鑑測全國冠軍。身著偽裝「吉利服」的她表示，狙擊手訓練難度高，最困難的是意志力，穩定度也要靠經驗累積，並透過學長姊傳承。最重要的，是要能「享受孤獨、忍受寂寞，令敵人膽寒」。

簡佩華也說，目前的訓練是早上、下午各跑5000公尺，或是爬山與跑山，增強體能。狙擊手體能負荷比一般人重，一旦命令下達後，就更要精進自己。

混砲營砲三連連士官督導長潘永裕，去年度獲得國軍楷模榮譽。他表示，體能戰技訓練中，每個人身體素質不一樣，無法皆達標；但他運用運動科學專長，讓每個人都能循序漸進達到標準。他也勉勵遇到挫折的官兵，「一個人成功不是因為他有多大本事，而是因為懂得自律」。（編輯：楊蘭軒）1110121

總統蔡英文（前中）21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並與官兵合影留念。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
總統蔡英文（前中）21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並與官兵合影留念。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
總統蔡英文（左3）21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並視導戰備部隊演練。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
總統蔡英文（左3）21日赴台東地區視導國軍部隊，首站前往陸軍台東地區指揮部太平營區慰勉，並視導戰備部隊演練。中央社記者張新偉攝 111年1月21日
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