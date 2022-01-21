更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部：與美歐緊密溝通 協助立陶宛抵抗中國

2022/1/21 18:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北21日電）英國金融時報報導美方向立陶宛提出「台灣代表處」更名的想法，但已遭美國國務院駁斥。外交部今天表示，將與美國及歐洲等理念相近國家緊密溝通，群力協助立陶宛抵抗中國施壓。

金融時報昨日引述知情人士指出，美方曾建議立陶宛政府更改駐立陶宛台灣代表處名稱。外交部發言人歐江安表示，台灣向來高度關切中國對立陶宛施加的報復性政治壓力與經濟脅迫，台灣會與美國及歐洲等理念相近國家緊密協調溝通，討論如何群策群力協助立陶宛抵抗中國打壓。

歐江安說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）等多位美國高層官員，近期已多次公開表達美方力挺立陶宛的堅定立場，美國也持續與歐洲各國討論此議題。中方對立陶宛蠻橫強勢的態度，讓各國看到中國「戰狼外交」對區域及全球秩序構成的威脅，使民主國家體認到有必要採取一致立場，共同合作反制威權政體的不當霸凌。

歐江安表示，拜登政府自上任以來持續以具體行動力挺台灣，支持台灣與立陶宛加強關係，並高度關切中國對民主國家的逼迫行徑。

她強調，對於立陶宛應對威權體制的複合式威脅，台灣會堅定與民主陣營站在同一陣線，力拒中國威權主義的擴張，絕不讓中國軟土深掘，一起捍衛民主自由的共享價值。（編輯：林興盟）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族