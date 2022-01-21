外交部：與美歐緊密溝通 協助立陶宛抵抗中國

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（中央社記者王慶剛台北21日電）英國金融時報報導美方向立陶宛提出「台灣代表處」更名的想法，但已遭美國國務院駁斥。外交部今天表示，將與美國及歐洲等理念相近國家緊密溝通，群力協助立陶宛抵抗中國施壓。

金融時報昨日引述知情人士指出，美方曾建議立陶宛政府更改駐立陶宛台灣代表處名稱。外交部發言人歐江安表示，台灣向來高度關切中國對立陶宛施加的報復性政治壓力與經濟脅迫，台灣會與美國及歐洲等理念相近國家緊密協調溝通，討論如何群策群力協助立陶宛抵抗中國打壓。

歐江安說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）等多位美國高層官員，近期已多次公開表達美方力挺立陶宛的堅定立場，美國也持續與歐洲各國討論此議題。中方對立陶宛蠻橫強勢的態度，讓各國看到中國「戰狼外交」對區域及全球秩序構成的威脅，使民主國家體認到有必要採取一致立場，共同合作反制威權政體的不當霸凌。

歐江安表示，拜登政府自上任以來持續以具體行動力挺台灣，支持台灣與立陶宛加強關係，並高度關切中國對民主國家的逼迫行徑。

她強調，對於立陶宛應對威權體制的複合式威脅，台灣會堅定與民主陣營站在同一陣線，力拒中國威權主義的擴張，絕不讓中國軟土深掘，一起捍衛民主自由的共享價值。（編輯：林興盟）1110121