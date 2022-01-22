圓山飯店廚師傳確診 民眾黨晚間尾牙緊急取消

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（中央社記者郭建伸台北22日電）圓山飯店傳出1名廚師確診，台灣民眾黨發言人張清俊表示，中央黨部和立院黨團原訂今天晚上在圓山飯店舉辦尾牙，主席柯文哲和黨籍立委都會出席；但下午5時許，接獲圓山飯店通知廚師確診消息後，決定取消尾牙。

圓山飯店執行副總經理陳愷璜晚間在臉書證實，飯店內地下室西點廚房的廚師，今天上午接獲家中有人確診消息，這名廚師經採檢後確診，與個案接觸過的同事快篩均陰性，也進行環境清消。

民眾黨發言人張清俊晚間向中央社記者證實，民眾黨中央黨部和立法院黨團原訂今晚在圓山飯店五福軒合辦尾牙、席開7桌，成員包含黨主席柯文哲、秘書長謝立功、黨籍立委和職員。

張清俊表示，民眾黨秘書處大約在下午5時左右，接到圓山飯店主動通知有確診消息，因此決定取消今晚尾牙。

針對圓山飯店廚師確診一事，指揮中心晚間證實此消息，個案為本國籍20多歲女性，昨天出現咳嗽症狀，今天採檢陽性，Ct值13；相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行，詳情明天記者會說明。（編輯：林克倫）1110122