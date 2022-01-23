幻象2000降台東後胎壓過熱 空軍：檢修確保飛機妥善

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（中央社記者游凱翔、李先鳳台北23日電）空軍今天表示，一架幻象2000戰機上午在台東執行訓練任務，降落志航基地時發生輪胎過熱狀況，因此自動啟動胎壓洩壓保護裝置，目前由修護人員依程序處理中，人機均安。

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台東志航基地政戰主任吳榮華接受中央社記者電話訪問表示，幻象2000戰機起飛後，飛行員發現儀表出現警告訊號，隨即返回落地，因油料仍多，實施煞車處理時啟動胎壓洩壓保護裝置，並由修護人員依程序處理，人機均安，後續將進行檢修，確實維護飛機妥善。

軍方官員解釋，這架幻象2000戰機起飛執行任務的時間並沒有很長，因此油箱內仍有為數不少的油料，降落時需要的煞車制動力也較大，進而產生較大熱量，電腦系統為了保護戰機及駕駛安全，自動啟動保護裝置將胎壓洩除，避免因過熱爆胎造成意外。（編輯：林淑媛）1110123