戰備任務新戰機換裝影響訓練 退將建議組後備大隊

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（中央社記者游凱翔台北12日電）空軍一架F-16V戰機昨天失聯，前空軍副司令張延廷說，戰備任務與新戰機接裝影響飛官訓練，建議由退役且合於飛行標準的資深飛官成立後備飛行大隊；學者揭仲則希望勇鷹高教機如期交機，讓年輕飛官加速適應新式戰機。

空軍嘉義基地機號6650的F-16V（Block20）單座戰機，昨天下午在水溪靶場周邊失聯，這是F-16A/B構改為F-16V（Block20），接裝後首次發生的意外事故。

F-16A/B戰機目前仍在台中漢翔公司，由漢翔與美國洛克希德馬丁公司施工構改升級為F-16V。截至去年11月18日接裝典禮舉行時，已升級完成64架，但昨天失聯一架，包括A/B型在內的F-16，目前共有140架。

前空軍副司令退役中將張延廷接受中央社訪問指出，由於嘉義及台南基地距離台灣西南空域較近，因此戰備負荷量大，確實會影響飛行員訓練。

根據國防部去年12月送交立法院外交及國防委員會的「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」專案報告中統計，去年1月至12月22日止，共機擾台已約940架次。

張延廷強調，飛行員訓練要打鐵趁熱，期間要密集且不能生疏，昨天失聯的飛官陳奕上尉，F-16V時數僅60小時，研判可能因接裝新機及戰備任務，無法密集訓練資淺飛官。

張延廷建議，未來空軍戰備任務勢必更將繁重，可考慮徵集飛行時數超過1000小時、65歲以下的退役飛行員組成後備飛行大隊；這些資深飛官具備長年飛行及作戰經驗，當年國家培養這批飛官所費不貲，可借鏡美國國民兵的概念，納編成為作戰主力，並緩解部隊負擔。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，目前部訓機為F-5，操作及戰術都與新世代戰機截然不同，資淺飛官下部隊後操作F-16V等新世代戰機時，需要時間磨合、轉換。

揭仲說，現在只能期盼勇鷹高教機依期程交機，投入部訓機序列，才能縮短飛官適應期，降低換訓時數。

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他並提到，除現有F-16A/B戰機構改升級為F-16V（Block20），台灣也對美採購全新66架F-16V（Block70）戰機，屆時是否具備充足的訓練能量，必須觀察。

中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑認為，空軍接裝新式戰機並非首次，過去曾同時換裝美國、法國及台灣自製的戰機（F-16、幻象2000-5、IDF經國戰機），因此接裝經驗不是問題，但重點在於，目前的區域情勢與過去截然不同，換裝過程中是否能讓IDF或其他機種擔負較多戰備任務，否則如果單一機種出現狀況，全部停飛會影響戰備。（編輯：郭無患）1110112