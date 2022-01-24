杜絕寵物繁殖亂象 民團籲繁殖總量管制買賣預約

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（中央社記者王揚宇台北24日電）為杜絕寵物業犬貓繁殖亂象，民進黨立委陳亭妃今天與動保團體召開記者會，推出太陽法案，希望以總量管制方式，限制核發寵物繁殖許可證及種公、母的數量，寵物繁殖買賣業也應採預約制等。

受邀出席記者會的農委會畜牧處科長鄭祝菁說，農委會將成立寵物管理科，落實各種寵物照顧政策；不管是哪個縣市，只要知道有非法繁殖場所，一定會積極辦理。

陳亭妃今天與台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如在立法院召開記者會，並指出，動物保護法下的特定寵物業管理辦法，多年來從中央到地方幾乎「管假的」，再加上執法人力與量能嚴重不足，導致產業亂象不絕。

陳亭妃與動保團體提出「太陽法案」，希望把法案精神納入相關法令中，包括以「總量管制」限制核發寵物繁殖許可證及種公、母數量；採取「有需求再繁殖」的做法，規定寵物繁殖買賣業應採預約制，民眾向繁殖業者登記購買意願後，業者再計畫性繁殖販售等。

姜怡如質疑，目前除桃園市開發自己的寵物買賣電子化履歷系統，其餘縣市轄內的特定寵物繁殖買賣業者，用書面填報繁殖紀錄表、買賣紀錄表、晶片使用情形表，這很難確實核實、溯源管理。

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鄭祝菁表示，農委會將推出改善方案，讓所有資訊電子化，並要求業者將資訊上傳，相關修正草案正在擬定，會盡速推動修法。

此外，媒體詢問，對於非法繁殖業者的罰則是否會提高；鄭祝菁說，依據現行動保法，最高可罰到新台幣300萬元，農委會將提出行政裁量建議，即地方政府查到案子後，應該按照現場寵物繁殖的數量做為情節輕重判斷，並非每個案子都習慣用最低罰。（編輯：郭無患）1110124