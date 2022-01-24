內政部：顏清標是否違法任鎮瀾宮董事長由中市府處理

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台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭疑非法任職，內政部次長陳宗彥（圖）24日表示，要看當時核備的過程，改選都是經地方政府核備，要由台中市政府基於主管機關，做後續處理。中央社記者陳俊華攝 111年1月24日

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（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部次長陳宗彥今天說，大甲鎮瀾宮章程中已明定大甲、大安、外埔、后里等地的董事名額；董事長改選是經由地方政府核備，顏清標是否違法任董事長，要由台中市政府做後續處理。

民進黨立委林楚茵在臉書發文指出，鎮瀾宮組織章程明定，民國91年之前，董事須由信徒代表中選任，且信徒代表必須設籍在「大甲、大安、外埔和后里」；但鎮瀾宮董事長顏清標在87年到91年時，是擔任台中縣龍井、大肚和烏日的議員，88年當上鎮瀾宮董事長，「顏清標的董事長資格應該是無效的」。

陳宗彥下午受訪時表示，上週收到台中市政府送來大甲鎮瀾宮從67年轉為財團法人後，捐助章程的修正歷程，經整理後發現，最關鍵的是在91年、99年這兩次。鎮瀾宮在35年成立管理委員會，是「大甲53庄」也就是大甲、外埔、大安52庄、加上后里1庄的信仰重鎮。

陳宗彥說，鎮瀾宮從管理委員會轉為財團法人時，一開始的設計，信徒代表的資格就是大甲、大安、外埔、后里等4鄉鎮的鄉鎮長及鄉鎮民代表，再加上大甲、大安、外埔3鄉鎮的村里長；董事及董事長資格也明確規範，名額是大甲10人、大安4人、外埔4人、后里1人。

陳宗彥指出，基本上董事、董事長只有席次做調整，到現在為止仍是依照大甲、大安、外埔、后里的地域分配方式。

陳宗彥說，唯一改變的是信徒代表資格，77年前都還是維持67年捐助章程的設計，由4鄉鎮長、代表及村里長等共93席；到91年時，增加誦經團、轎班團、誼子女會等團體40人，總計有133名信徒代表。到了99年後，4鄉鎮的代表全部都被拿掉，只剩下誦經團、轎班團等團體，信徒代表從133人改為116人。

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陳宗彥表示，從鎮瀾宮的沿革，35年時成立管理委員會時就是「大甲53庄」的精神，都有地域性。從代表、董事、董事長的分配，都是依照鄉鎮分配席次的精神而產生。

至於顏清標是否非法擔任鎮瀾宮董事長？陳宗彥說，這要看當時核備的過程，相關宗教型的寺廟團體主管機關是地方政府，改選都經地方政府核備，要由台中市政府基於主管機關，做後續處理，內政部並沒有相關核備的資料。（編輯：蘇志宗）1110124