林佳龍推薦正國會11新人選議員 訴求台灣正青

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2022年地方公職人員選舉即將展開。民進黨正國會推出11位青年議員擬參選人，組成「台灣正青」，參加民進黨黨內初選。中央社記者葉素萍攝 111年1月25日

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（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨正國會推舉11位新人投入縣市議員初選，前交通部長林佳龍今天帶領他們與媒體見面，並期盼他們為民進黨注入新血，成為民進黨的防腐劑、改革派。

2022年地方公職人員選舉即將展開。民進黨正常國家促進會（正國會）推出11位青年議員擬參選人，組成「台灣正青」，參加民進黨黨內初選。

林佳龍今天帶領新人與媒體見面，並向社會舉薦，尋求支持。包括，基隆市第5選區游本明、基隆市第7選區曾怡芳、新北市第4選區山田摩衣、新北市第7選區卓冠廷、新北市第8選區張銘祐、宜蘭縣第1選區黃惠慈、台中市第2選區林佳儀、台中市第4選區廖芝晏、台中市第13選區蔡美華、高雄市第6選區張峻榕、高雄市第7選區蔡佳庭。

林佳龍說，這11位年輕人平均33歲，他們將聯合競選，為彼此加油打氣。他說，一代接一代、一棒接一棒，民主就是一場沒有盡頭的接力賽，他很高興民進黨內有這些年輕人願意站出來，相信他們會為民進黨注入新血，成為民進黨的防腐劑、改革派。

另外，媒體也詢問林佳龍是否有意爭取閣揆或參選台北市長。

林佳龍說，選舉或哪個職務，不需要有太多個人的計算，當社會認為非參與不可，就會推動他們扮演一些角色，也不是所謂「去爭取」。包括，民進黨六都市長提名有程序，是由黨主席提名、中執會通過後徵召，行政院長更是總統的任命權，要依憲政相關制度進行。（編輯：林興盟）1110125