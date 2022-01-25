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傳美前國務卿蓬佩奧將訪台 外交部：尚無具體細節

2022/1/25 17:17（1/25 18:04 更新）
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媒體報導美國前國務卿蓬佩奧今年3月將訪台，出席「哈利法克斯國際安全論壇」，外交部25日表示歡迎蓬佩奧來台，但目前尚無具體訪台細節。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
媒體報導美國前國務卿蓬佩奧今年3月將訪台，出席「哈利法克斯國際安全論壇」，外交部25日表示歡迎蓬佩奧來台，但目前尚無具體訪台細節。（圖取自twitter.com/mikepompeo）
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（中央社記者王慶剛台北25日電）媒體報導美國前國務卿蓬佩奧將於今年3月訪台，出席「哈利法克斯國際安全論壇」，外交部今天表示歡迎蓬佩奧來台，但目前尚無具體訪台細節。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部注意到媒體報導指稱美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將訪台出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）。但是原訂於今年1月舉辦的HFX，因為國際疫情升溫，主辦單位已決定順延到今年其他時間舉行，目前正密切關注疫情發展，以確定適當的辦理時間。

歐江安說，洽邀美國現任及卸任政要訪問台灣一向是外交部對美工作的重要一環。蓬佩奧任內對強化台美關係具有重大貢獻，台灣至為珍惜與感謝蓬佩奧給予的支持及長遠友誼。

歐江安也說，台灣誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台灣進行訪問。在卸任後，蓬佩奧已表達訪台意願，但是目前尚無具體訪台細節。（編輯：林興盟）1110125

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