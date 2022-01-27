立院表決通過 文化部進行中正紀念堂轉型規劃

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（中央社記者王承中、郭建伸台北27日電）立法院院會今天開始處理中央政府總預算案，針對中正紀念堂轉型規劃，立法院經表決，通過民進黨團提案，建請文化部應對中正紀念堂後續轉型使用進行規劃，並研議管理組織法修法。

立法院臨時會進入倒數階段，立法院朝野黨團協商今天獲致共識，明天完成民國111年度中央政府總預算（公務預算部分）三讀。立法院院會下午開始處理總預算案，先處理包括通案、經濟、財政、教育及文化、交通等委員會所保留的預算提案，共43案。

在處理有關文化部預算所保留的提案時，針對中正紀念堂轉型規劃及蔣中正銅像的保存問題，包含時代力量立法院黨團、民進黨立法院黨團，民進黨立委周春米、賴品妤，以及國民黨立委李德維、吳斯懷等人均有提案。

民進黨團提案指出，文化部作為中正紀念堂管理機關，透過辦理策展、工作坊、講座、導覽等活動進行社會對話，雖已擬妥兩份中正紀念堂轉型建議方案併陳簽報行政院，但迄今尚未公開。

民進黨團提案指出，基於中正紀念堂啟動轉型公共討論已久，各界意見多元，建請文化部作為主管機關，應對中正紀念堂後續轉型使用進行規劃，並研議「國立中正紀念堂管理處組織法」修法，推動「設計概念競圖」，作為政策參據，並請文化部向立法院教育及文化委員會提出書面報告。

周春米則提案，請文化部1個月內提交書面報告，說明未來中正紀念堂轉型有關計畫；賴品妤提案，請文化部於3個月向教育及文化委員會提出中正紀念堂轉型規劃，包含場域、法律等面向相關書面報告。

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另外，國民黨立委李德維則提案，要求文化部應依據文資法將中正紀念堂轉型方案送文資審議，堅持中正紀念堂及蔣中正總統銅像係重要文化資產應妥善維護及保存的專業立場，對於中正紀念堂轉型規劃應提及保留銅像的立場，將蔣中正相關史料功過並存呈現，使民眾了解蔣中正對戰後台灣政經奠定重要基礎的相關史料，供社會各界公斷，並將執行情形於一個月內向立法院提出專案報告。

由於民進黨團具有人數優勢，經過朝野表決，僅有民進黨團、周春米及賴品妤所提的中正紀念堂相關提案通過，其餘提案均遭否決。（編輯：張均懋）1110127