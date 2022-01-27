韓國瑜宣布下一步 農曆年後走遍全台辦讀書會

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）前高雄市長韓國瑜今晚在臉書以「韓先生的下一步」表示，自己將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。

韓國瑜日前舉行新書見面會，韓粉熱情捧場，顯示政治能量不減。儘管表達目前無參選計畫，但未來動向舉足輕重，牽動藍營未來發展。

韓國瑜今天晚間透過臉書，以「韓先生的下一步」為題表示，目前為止，他已經敲開21扇良善的大門，新的一年，也將持續這樣的探訪，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，不論身處於台灣的哪個角落，都能藉由韓先生來敲門，挖掘出更多溫暖善良的故事。

韓國瑜也說，他也將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。

韓國瑜表示，這場讀書會不需要盛裝出席，不論是在市場裡、廟宇前，只要有意願，讓大家一起從一本書出發，一同分享發生在身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。期待過年後，大家能在台灣的一角相見。（編輯：潘羿菁）1110127