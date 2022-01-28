國民黨團質疑評鑑不公 公督盟：監督不分藍綠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄台北28日電）國民黨立法院黨團今天說，公督盟立場偏頗，未來不再提供資料給公督盟做評鑑。公督盟則說，若認為評鑑有問題應清楚說明，監督國會不分藍綠，因評鑑非強制性，立委要抵制只能尊重，但國會資料越發透明，立委無從規避監督。

國民黨立法院黨團今天上午在立法院召開「立場不公 評鑑偏頗 混淆視聽 公督盟列為待觀察名單」記者會。

國民黨團總召費鴻泰說，公民監督國會聯盟（公督盟）的立場不公正、評鑑偏頗，國民黨團決議將公督盟列為待觀察名單，並在日前的黨團大會中一致通過決議，即日起39名國民黨立委，不再提供任何資料給公督盟。

費鴻泰表示，無論國民黨在野或執政，公督盟永遠都在監督國民黨，立場偏頗，日前處理地方制度法修法時，公督盟也偏袒民進黨。此外，公督盟日前舉辦記者會，希望地方議員財產透明，並指責國民黨團未派人參加，事實上國民黨團根本沒收到通知；公督盟顏色太深，拒絕提供資料供其品頭論足。

國民黨團書記長陳玉珍說，公督盟雖名為公民監督國會聯盟，「事實上卻是不折不扣綠營側翼附隨組織」。

陳玉珍指出，日前審查總預算時，華視總經理莊豐嘉踐踏國會尊嚴，公督盟執行長張宏林竟陪同召開記者會為其背書，並稱國民黨不重視台語台、只刪台語台預算，這種意圖挑起族群對立、隨便扣帽子在在野黨頭上的行為，顯示公督盟已失去公正立場。

公督盟其後召開記者會回應，如果認為評鑑不公，應清楚說明問題，而非含混扣帽公民團體為側翼；而公督盟每年約新台幣900萬元的運作經費皆源於募款，監督國會不分藍綠，執政在野都不放過。

張宏林會中指出，公督盟立委評鑑為台灣最有公信力的評鑑，常被各家媒體參考引用，是台灣公民參與及民主深化正面指標，公督盟資料庫有現任立委表現資料，已成為民間版選舉公報。公督盟的評鑑無強制性，當立委認為資訊應公開，自然願意提供資料；根據過去經驗，包含國民黨立委在內，約有80名立委提供資料給公督盟，但立委要抵制也只能尊重。

此外，公督盟本就會對國會政治提問，華視事件是公督盟對國家政策的評論，還未進入評鑑制度，張宏林質疑難道這樣做也不行。

公督盟表示，出席、質詢、法案及預算提案、質詢內容等占100分的基本評鑑指標，相關資料在立法院網站皆可查詢，即使立委不繳交資料，也無法規避評鑑監督。（編輯：蘇志宗）1110128