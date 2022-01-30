蔡總統：感謝特使團成員完成深化台宏邦誼3任務

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（中央社記者林克倫台北30日電）副總統賴清德率領的特使團今天晚間返抵桃園國際機場，總統蔡英文透過臉書表示，感謝賴副總統與特使團成員，達成深化台灣與宏都拉斯邦誼、合作等兩項任務，並深化民主台灣的國際參與，提升台灣的國際能見度。

民進黨晚間也指出，特使團此行出訪邦交國、過境美國，凸顯出中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，可以積極對國際社會作出實質貢獻，也可以成為世界民主陣營的一份子。

蔡總統晚間在臉書說，副總統賴清德擔任特使出席友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，經過6天5夜鐵人行程，在今天晚上圓滿歸國。

總統指出，她要感謝賴副總統、蕭美琴大使以及特使團所有同仁的共同努力，順利完成3個深化任務。不僅達成台灣與宏都拉斯兩國之間深化邦誼、深化合作的兩項任務；也與許多友邦和理念相近國家的政要有所互動，深化民主台灣的國際參與，提升台灣的國際能見度。

「歡迎賴副總統回家！」總統說，賴副總統接下來要進行14+7的隔離和自主健康管理，特使團成員和媒體朋友也將依照相關防疫規定進行隔離措施；再次感謝所有的夥伴，犧牲過年假期，為台灣打拚。「新的一年，我們繼續讓台灣走向世界！」

此外，針對中國外交部發言人提到「台灣只是中國一個省，哪來什麼副總統」言論。民進黨強調，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，總統蔡英文和副總統賴清德是由2300萬台灣人民，透過民主制度選舉出來的國家正副元首，代表的是台灣人民的集體意志和多數民意，有權對外行使台灣的國家主權行為。

民進黨指出，中國的相關言行不僅喪失泱泱大國氣度，更會傷害兩岸人民的情感，破壞兩岸關係的健康發展。（編輯：林克倫）1110130