吳釗燮接受德媒專訪 對美承諾台灣關係法有信心

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（中央社記者吳家豪台北2日電）外交部長吳釗燮近期接受德國第二電視台視訊專訪，說明中國對台灣軍事威脅、對立陶宛貿易施壓等議題，並表示如果中國犯台，台灣有自我防衛的決心與準備，也對美國對「台灣關係法」的承諾有信心。

外交部今天透過新聞稿指出，吳釗燮日前接受德國第二電視台（ZDF）駐美國華盛頓辦公室主任特韋森（Elmar Theveßen）視訊訪問，深入說明中國對台灣軍事威脅、對立陶宛貿易施壓，以及台灣參與北京冬季奧運等議題，訪談內容已在1日登載於該台網站，部分片段也於2日該台「美中爭霸」紀錄片中播出。

吳釗燮在專訪中表示，中國持續升高對台灣的軍事威脅，企圖奪取台灣的野心顯而易見，而中國在台灣防空識別區、東海及南海海域的軍演及軍力擴張，也可能擦槍走火，引發與台灣、日本、美國或澳洲等國的意外衝突。

吳釗燮強調，如果中國犯台，台灣有自我防衛的決心與準備，也對美國對「台灣關係法」的承諾有信心，美國將會持續提供我國防禦性武器、軍事訓練及高層情報交流，有助於強化台灣防備能力，對捍衛自己家園的決心非常堅定。

對於中國不滿台灣在立陶宛設立代表處的名稱，因此蠻橫施壓立國以及與立國貿易往來的德國企業，吳釗燮說，中國的威權主義不僅在印太地區擴張，歐洲國家也開始感受到中國的壓力。

面對威權主義的擴張，吳釗燮呼籲，民主國家應該團結一心，共同捍衛共享的民主自由價值。

吳釗燮指出，從中國過去20至30年的發展來看，中國爭取全球主導地位的意圖非常明顯，理念相近國家必須認清此一事實，「如果我們不容許威權主義主導我們的生活方式，就必須直率地向中國表示，民主國家不會容忍中國蠻橫干預其他國家的行徑」。

關於台灣參加冬奧的議題，吳釗燮表示，台灣被不當排除在許多主要國際組織之外，2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）侵襲台灣初期，世界衛生組織（WHO）甚至不願派員來台協助，造成許多台灣人民傷亡，因此積極把握各種機會讓台灣參與國際事務與活動，包括將盡最大努力維護台灣運動員參加奧運賽事的權益，但對中國違反人權的行徑，「我們也不會默不作聲」。

德國第二電視台成立於1961年，是德國最重要的公共電視台之一，播送範圍廣大，極具公信力及輿論影響力。（編輯：楊凱翔）1110202