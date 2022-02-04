接獲家暴陳情無處理後續？ 高嘉瑜澄清：持續協助

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（中央社記者范正祥台北4日電）民進黨立委高嘉瑜今天發布聲明，澄清外界質疑所謂接獲民眾陳情家暴案件卻無處理後續之說。高嘉瑜表示，因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，她的辦公室會持續協助，也會繼續關心。

有網友在「爆料公社」發文，指有一名少女長期遭媽媽及繼父家暴，甚至過年期間還遭家人拳打腳踢、拉頭撞牆。這名網友說，他曾打電話給港湖立委高嘉瑜處理，但高嘉瑜的助理只說「目前走家暴的案子處理」，就沒後續了。

對於質疑，高嘉瑜今天透過辦公室發布聲明澄清。高嘉瑜指出，辦公室1月7日接獲陳情，一名少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序。

高嘉瑜表示，進入家暴程序後會由家防中心及專業社工評估是否需要緊急安置。1月13日開始多次家訪，也在1月26日由社福中心發送年節物資，據了解，昨天小妹妹因夜歸問題，再次與家人發生爭執並遭到施暴，今早已在做完PCR檢測後緊急安置。

高嘉瑜指出，因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，她的辦公室會持續協助，也會繼續關心。（編輯：林興盟）1110204