美眾院通過競爭法案 外交部：展現對台強勁支持

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（中央社記者葉素萍台北5日電）外交部今天說，美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過「美國競爭法案」，外交部感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。

外交部今天發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過由眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）所提出的「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案」（America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022），簡稱「美國競爭法案」（America COMPETES Act）。

外交部說，這項法案旨在推動高科技研究及製造，強化美國對中國競爭力，同時強調要進一步強化台美夥伴關係，因此也納入了先前由不同議員所提出的多項友台法案。

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友台法案包括強化台美官員交流互動的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）；要求將駐美國代表處名稱更改為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）；支持台灣國際參與、擴大台美經貿關係及強化台灣對外嚇阻的「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）；以及進一步強化「台北法」（TAIPEI Act）的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）等。

外交部感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。外交部並說，將持續關注該法案的後續審議情形，與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美緊密夥伴關係。（編輯：黃國倫）1110205