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民進黨2/300

美眾院通過競爭法案 民進黨感謝跨黨派挺台

2022/2/5 17:32
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（中央社記者葉素萍台北5日電）美國聯邦眾議院於美東時間4日通過「美國競爭法案」，民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨感謝美國眾議院跨黨派對台灣的支持，期待台灣與美國繼續深化夥伴關係。

美國眾議院於美東時間4日表決通過「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案」（America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022），簡稱「美國競爭法案」（America COMPETES Act）。

這項法案旨在推動高科技研究及製造，強化美國對中國的競爭力，緩解全球電腦晶片短缺帶來的問題。法案也呼籲行政部門，將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。

謝佩芬今天透過新聞稿表示，民進黨感謝美國眾議院跨黨派對台灣的支持，期待台灣與美國繼續深化夥伴關係。

謝佩芬強調，美國國會長期支持台灣。近年來台美關係上許多突破性的進展，都有賴美國國會、行政部門及民間的支持，對此民進黨深表感激。民進黨政府會在既有的台美友好關係上，持續拓展雙方的合作與交流。（編輯：楊蘭軒）1110205

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