馬辦提福島食品再公投 民進黨：依法要等到2023年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北9日電）行政院昨天宣布福島食品有條件解禁，前總統馬英九辦公室認為日本福島5縣食品開放應再辦一次公投；民進黨書記長陳歐珀表示，根據公投法規定，若要再次發起公投，依法也要等到2023年，屆時民進黨團會尊重台灣人民的決定。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副幹事長林靜儀及副書記長林楚茵今天召開記者會，針對前總統馬英九辦公室表示，如果政府有意開放日本福島5縣食品進口，應該再公投一次，陳歐珀回應，公投是法律賦予人民的權利，尊重每一位公民對於公投法的行使，也尊重馬辦提出公投的看法。

不過，陳歐珀強調，根據公投法規定，國民黨若要再次發起公投，也要等到2023年，屆時民進黨團會尊重台灣人民的決定。

鄭運鵬指出，公投案成案通過後，對行政部門的約束效力是2年，2018年的公投案中，的確有日本5縣食品的公投案，現在已經是第4年，公投已失去效力，行政部門也依照公投決議，前2年沒有開放福島食品；倘若有新的公投提案，這是人民團體的權利，民進黨團予以尊重。

此外，國民黨立法院黨團昨天召開記者會指出，行政院利用法規行政命令開放，未來送到立法院後，一定要求將備查改為審查，強調若蔡政府近期在沒有配套情形下強行開放核食，一定抵制蘇貞昌的施政報告。

鄭運鵬表示，對於備查改審查部分，尊重國民黨團的提案權，到時候看提案內容再來處理；國民黨團說要杯葛蘇貞昌的施政報告跟總質詢，這要請國民黨思考，如果不做施政報告，要怎麼說明相關政策。

鄭運鵬指出，國民黨團的戰場在立法院，如果立法院不開議、不開會、不質詢，他們等於失去舞台，請國民黨思考清楚，民主政治就是大家在立法院詢答與攻防。

公民投票法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次。（編輯：林淑媛）1110209