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活絡城市外交 鄭文燦：桃園是歐盟最佳合作伙伴

2022/2/10 21:58（2/10 22:11 更新）
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桃園市長鄭文燦（前）10日線上參與「歐洲國際城市合作夥伴計畫」（ICP-AGIR）亞洲區開幕儀式，他表示，希望透過這次活動，與歐盟及其他國家城市建立長期友誼，在既有基礎上持續拓展不同面向合作，活絡城市外交。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日
桃園市長鄭文燦（前）10日線上參與「歐洲國際城市合作夥伴計畫」（ICP-AGIR）亞洲區開幕儀式，他表示，希望透過這次活動，與歐盟及其他國家城市建立長期友誼，在既有基礎上持續拓展不同面向合作，活絡城市外交。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市獲選加入「歐洲國際城市合作夥伴計畫」，市長鄭文燦今天參與亞洲區開幕式，與來自歐亞重要城市夥伴針對循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大主題分享經驗並交流學習。

鄭文燦今天線上參與「歐洲國際城市合作夥伴計畫」（ICP-AGIR）亞洲區開幕儀式，在致詞時特別感謝歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）及國際組織城市網（CityNet）引薦參加。

鄭文燦說，桃園是台灣循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大面向的領航城市，這次活動很榮幸與葡萄牙布拉加市成為合作夥伴城市，期盼透過線上論壇或實體互訪等方式，與布拉加市分享桃園推動環境永續、循環經濟及智慧城市上的努力與成果，並參考布拉加市成功的都市治理模式及綠色轉型經驗，和不同國家、城市一起向碳中和的共同目標邁進。

鄭文燦指出，桃園市也希望透過這次活動，與歐盟及其他國家城市建立長期友誼，在既有基礎上持續拓展不同面向合作，活絡城市外交。

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高哲夫致詞時指出，活動邀請到來自台灣的桃園市和台中市，分享氣候、綠能相關政策給其他國家城市，促進彼此學習交流，台灣城市政策和計畫的目標非常相符，希望透過會議，讓歐洲和台灣之間的交流和未來合作，都可以有更具體發展。

歐洲國際城市合作夥伴計畫從2022年1月至2023年3月執行，為期15個月，邀集加拿大、南非及來自亞洲地區共13個城市與來自歐盟的14個城市合作，今天的線上開幕式，出席貴賓包含歐洲經貿辦事處代表高哲夫及其他歐、亞8座城市首長代表，桃園市的出席人員則有鄭文燦及秘書處處長顏子傑等人。（編輯：方沛清）1110210

桃園市獲選加入「歐洲國際城市合作夥伴計畫」，市長鄭文燦（左中）10日線上參與亞洲區開幕儀式，與來自歐亞重要城市夥伴針對循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大主題分享經驗並交流學習。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日
桃園市獲選加入「歐洲國際城市合作夥伴計畫」，市長鄭文燦（左中）10日線上參與亞洲區開幕儀式，與來自歐亞重要城市夥伴針對循環經濟、能源轉型及潔淨空氣3大主題分享經驗並交流學習。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月10日
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