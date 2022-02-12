馬英九沒到攤販買過東西？馬辦批黃珊珊無中生有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）台北市副市長黃珊珊今天在談到攤販議題時，稱前總統馬英九過去擔任北市長時離百姓太遠，馬英九辦公室表示，希望公眾人物發言秉於事實，不要誤導民眾；對於無中生有的發言無法認同，若基於選舉利益而造謠，更不可取。

外傳有意參選台北市長的黃珊珊今天透過臉書（Facebook）談到「攤販精進計畫」時表示，這是台北市攤販政策的一大改變，其實在馬英九擔任台北市長時，她也曾針對這個問題提出質詢，當時的馬英九只回答她一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」，她就明白這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。

對此，馬辦透過新聞稿表示，對於黃珊珊顛倒黑白、無中生有的錯誤發言，很遺憾也無法認同。根據台北市議會公報顯示，當時黃珊珊詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西，馬英九表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬辦指出，當時馬英九的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西。不知道黃珊珊臉書所言「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何。

馬辦也表示，馬英九從小就跟母親到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來的固定行程。全台各大夜市和市場，也都可見馬英九購買後應攤商要求留下的簽名。（編輯：楊蘭軒）1110212