更多編輯台推薦新聞：
越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地
生活

越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地

20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種
國際

20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄砂石場員工疫調謊稱過年都在家 市府將開罰
首頁 / 政治

馬英九沒到攤販買過東西？馬辦批黃珊珊無中生有

2022/2/12 15:17（2/12 15:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）台北市副市長黃珊珊今天在談到攤販議題時，稱前總統馬英九過去擔任北市長時離百姓太遠，馬英九辦公室表示，希望公眾人物發言秉於事實，不要誤導民眾；對於無中生有的發言無法認同，若基於選舉利益而造謠，更不可取。

外傳有意參選台北市長的黃珊珊今天透過臉書（Facebook）談到「攤販精進計畫」時表示，這是台北市攤販政策的一大改變，其實在馬英九擔任台北市長時，她也曾針對這個問題提出質詢，當時的馬英九只回答她一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」，她就明白這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。

對此，馬辦透過新聞稿表示，對於黃珊珊顛倒黑白、無中生有的錯誤發言，很遺憾也無法認同。根據台北市議會公報顯示，當時黃珊珊詢問馬英九，當上市長後有沒有跟流動攤販買過東西，馬英九表示，「我連買東西的機會都很少，更不要說流動攤販了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬辦指出，當時馬英九的回答意思很明顯，因為公務繁忙，沒有時間也沒有機會去買東西。不知道黃珊珊臉書所言「當時的馬市長只回答我一句，我從小到大沒有到攤販買過東西」，根據為何。

馬辦也表示，馬英九從小就跟母親到市場去買東西，興隆市場買年菜更是數十年來的固定行程。全台各大夜市和市場，也都可見馬英九購買後應攤商要求留下的簽名。（編輯：楊蘭軒）1110212

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族