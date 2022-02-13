共機疑似侵擾東沙 國民黨譴責傷害和平作為

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（中央社記者王承中台北13日電）外傳共機昨天疑似侵擾東沙島，國民黨文傳會主委凌濤今天表示，要表達強烈譴責，呼籲中國大陸勿再以挑釁作為升高兩岸對立。兩岸和平是全台灣人民的期待，絕對無法接受可能挑起戰爭的任何舉措與作為。

國民黨今天發布新聞稿表示，針對近來共機擾台情況加劇，昨天甚至疑似有侵入東沙島領空的嚴重挑釁行為，凌濤指出，對於此種運用武力脅迫方式傷害中華民國主權的舉動，國民黨要表達強烈譴責。

凌濤表示，呼籲中國大陸勿再以挑釁作為升高兩岸對立，應積極交流對話，才能化解兩岸分歧，共同維護兩岸及區域和平穩定。

凌濤指出，東沙島雖位於台灣防空識別區之外，但早已劃設領海基線，外界報導的中共軍機行為倘查證屬實，無論任何理由，已明顯侵犯台灣空域，確為嚴重挑釁主權，破壞兩岸關係與台海和平穩定。

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凌濤表示，嚴正呼籲中共切勿在東沙島周邊進行軍事行動，絕對不能接受中共一再運用無人載具、軍機、軍艦等軍武侵擾中華民國領土。國民黨相信國軍捍衛國家的決心，也要求政府應對離外島的防務組建及設備進行適切調整。

凌濤指出，有關兩岸政策主張，國民黨的立場相當明確，捍衛中華民國、堅持民主自由的價值；兩岸和平是全台灣人民衷心的期待，對於可能挑起戰爭的任何舉措與作為，台灣人民絕對無法接受。（編輯：蘇志宗）1110213