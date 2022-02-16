立委質疑違法農地超商恐數百家 促政府徹查改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量立委陳椒華今天說，違法農地超商光在台中市等3縣市就約150家，希望中央與地方確實執法，不該讓方便的好鄰居成為違法存在的農地超商。內政部及農委會官員說，會持續督導地方政府加強查處。

陳椒華今天與看守台灣協會秘書長謝和霖、政大地政系教授徐世榮在立法院召開記者會。

陳椒華說，經查內政部國土測繪雲，僅查詢台中市、彰化縣及台南市，就發現約150家便利商店蓋在農地上，四大連鎖超商在列，而這些有廁所、停車場的農地超商，分別位於特定農業區、一般農業區、山坡地保育區，或都市計畫區的農業區內。台中市至少95家，彰化縣至少28家，台南市至少28家。

陳椒華等人呼籲，中央及地方的農業、地政及營建、都發單位應確實執法，要求農地超商合法變更使用或停業拆除違章；此外，稅務機關應追查農地超商是否逃漏稅，並研議對土地違法使用營業者加重稅賦。

陳椒華說，超商總公司應有明確政策，不可違反農業及地政法規，明文規定直營店或加盟店不得在農地興建門市及營業。

陳椒華表示，希望內政部地政司、營建署等相關單位，一週內提交未來要如何執行或依法要如何管理的計畫，不希望農地違法使用繼續惡化。

受邀出席記者會的農委會企劃處簡任技正蔡秀婉說，農地要農用，對於農地違規或土地違規使用樣態，縣市政府有成立違規稽查大隊，接獲檢舉就會啟動並查處、執行，農委會也會督導及配合縣市政府查處，希望減緩和遏止農地違規使用情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部地政司科長袁世芬說，非都市土地部分，奉行政院指示要從源頭管理，去年開始到今年2月11日止，對於不屬於工廠性質的違規使用案件，已執行183件斷水電，其中也包含統一超商。如果違反區域計畫法，依法可連續處罰、斷水電，也會持續督導縣市政府加強查處。

財政部賦稅署專門委員洪嘉蘭說，農地作商業使用應課地價稅，沒有租稅優惠，四大超商皆有營業登記，會持續督導地方政府及稽徵機關做清查作業。（編輯：謝佳珍）1110216