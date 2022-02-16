國民黨初選提名方向引反彈 中市黨部將向中央反映

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中16日電）國民黨中常會今天宣布，直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名，引發地方反彈，台中市黨部主委林敏霖表示，搜集在地意見向中央反映。

據了解，國民黨秘書長黃健庭明天會到台中參加市黨部團拜行程，並將與台中市議會國民黨團進行座談，屆時就會當面溝通了解提名相關狀況。

國民黨今天召開中常會，討論直轄市議員選舉提名特別辦法，首次參選的青年初選民調加權將創歷史新高，直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名。台中市議會有65席議員席次，目前國民黨佔32席，是縣市合併以來，佔席最多一屆。

有議員指出，上屆選舉因有前高雄市長韓國瑜旋風加持，但今年底9合1選舉，民進黨掌握資源豐富加上民眾黨來勢洶洶，國民黨此戰並不好應付；要讓年輕人有參政機會，初選加權比例必須合理，有人甚至揚言要「退黨參選」。

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國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華表示，目前未聽聞退黨參選說，黨中央的初選政策應為「大方向」，將會和黨團市議員討論，經地方主委向上反映，地方民代的初選機制，應該參考各地風土民情不同，推出適任人選。

對於中央黨部提出的地方議員提名方式，台中市黨部主委林敏霖指出，以現任議員席次+1提名，將對現任造成很大壓力，一定會有反彈聲音，地方黨部會將在地意見蒐集後向黨中央反映。（編輯：陳仁華）1110216