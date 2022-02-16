民進黨：婦女保障名額與歷年相同 沒有因人設事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨新北第9選區議員擬參選人張銘祐今天質疑，設婦女保障名額，是變相保送選區內唯一女性參選人；民進黨晚間指出，婦女保障這幾年來都有一致性，沒有特殊改變，沒有張銘祐所指控因人設事。

民進黨新北市議員選舉第9選區將提2席，其中1席是婦女保障名額，不過，爭取在該選區參選的張銘祐今天赴民進黨中央陳情，質疑這是變相讓唯一女性參選人黃琳保送上壘，呼籲公平競爭，並質疑黃琳過去的新黨背景。

民進黨晚間透過新聞稿表示，民進黨選對會協調工作小組現階段僅就各縣市黨部所呈報各議員選區提名名額先行審視，並依各選區選舉情勢與地方黨部所提報建議或核備提名名額合理性進行討論。

對於張銘祐批評初選不公、變相保送，民進黨組織部表示，民進黨提名流程，是由下而上，由新北市黨部執委會無異議通過建議議員提名額後，呈報中央黨部。協調小組僅就各選區提名名額與黨提名策略及選區情勢進行審視，提名名額後續還須經中執會通過才算定案。由於尚未公告與登記，所以工作小組沒有針對個別參選人討論。

民進黨表示，婦女保障名額，是民進黨進步價值的主張，無論全國直轄市各選區或新北市。這次新北市黨部呈報提名名額，除了新泰五林議員選區因人口數分成2議員選區外，其餘選區與2010年、2014年、2018年提名名額相同，包含，提女性保障的部分均一致性，沒有特殊性改變，更沒有張銘祐所指控因人設事。（編輯：林興盟）1110216