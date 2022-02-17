監察院：調查萬華疫情傳播嚴謹慎重 可受公評

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（中央社記者游凱翔台北17日電）監察院調查報告指出，萬華「阿公店」是疫情主要傳播鏈，但北市府未能掌握實際家數。民眾黨多名市議員參選人今批評監察院是「政治打手」。監察院回應，已善盡調查且過程嚴謹慎重，不宜用打手情緒性字眼人身攻擊。

監察院日前公布的調查報告指出，去年本土疫情爆發，萬華「阿公店」是主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，亟待檢討妥處；商業處除接獲檢舉外，對阿公店不會主動稽查，態度消極也有待改善。

民眾黨8名台北市議員參選人吳怡萱、黃瀞瑩、陳宥丞、陳思宇、張幸松、楊寶楨、張志豪、林珍羽，上午在監察院外召開「監察院淪政治打手，中央辦事不力甩鍋地方」記者會。

黃瀞瑩指出，台北市府針對萬華抗疫第一時間就投入，希望監察院勿淪為政治打手，還給北市府公道；林珍羽向監察院提出嚴正抗議表示，這是充滿政治意味的報告，打擊全台第一線防疫人員的士氣，如果沒有台北市長柯文哲跟副市長黃珊珊當機立斷，「中央看得到問題嗎」。

監察院上午發布新聞稿澄清，調查報告已善盡調查，同時特別指出，外界指稱北市府匡列接觸者鬆散，調查報告明確表示無證據可證明，也未發現有不符合「疫情調查及接觸者追蹤指引」情事，可見調查報告內容不迎合外界指控，可受公評，有多少證據說多少話，清清楚楚還北市府一個公道。

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監察院也提到，監察委員提出調查報告必須送請業管的專業委員會審查通過後，才正式移請相關機關檢討改善。以此案為例，調查報告提出後，經社會福利及衛生環境委員會審查通過，會中有各領域專業監察委員協助從各面向嚴密把關並提供相關意見，過程嚴謹慎重。

新聞稿強調，監察院檢討的是「行政是否疏失」，並未指摘醫療部分疏失，監察委員獨立行使憲法賦予的調查職權，且已善盡調查，不宜用「打手」等情緒性字眼人身攻擊。（編輯：郭無患）1110217