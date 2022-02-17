楊念祖：中國若啟動台海戰役 可能有3個政治目標

（中央社記者劉冠廷台北17日電）前國防部長楊念祖今天說，中國大陸若啟動台海戰役，可能有3個政治目標，包括以戰逼和、以戰逼降、以及箝制國軍讓台灣無條件投降，這都有不同，要知道對方的政治目標，才能沙盤推演。

國民黨智庫今天召開「我方如何因應中共軍事威脅 」座談會，邀請前國防部長楊念祖、台灣國際戰略學會執行長羅慶生，中華亞太安全治理學會資深研究員廖天威，國防安全研究院副研究員舒孝煌等人與會討論。

楊念祖表示，台灣的戰略布署要有知己知彼的思維，要知道中國大陸的目標是什麼，軍事只是手段，而政治目標是什麼最重要；大陸若啟動台海戰役，可能有3個政治目標，包括以戰逼和、以戰逼降、以及箝制國軍讓台灣無條件投降，這都有不同，要知道對方的政治目標是什麼，才能沙盤推演。

楊念祖說，必須評估台灣的終戰目標，是和是降，還是說打到最後一兵一卒，這都牽涉到軍力、動員能力，還有民眾的意志，對社會的影響，這已超出軍事的範圍，但必須要有戰略指導或者是終戰指導，不然軍事政策就會零零落落。

羅慶生則針對國軍防衛作戰構想表示，須先建立兩大原則，分別是外援不可靠，以及不期望別人幫忙作戰，但也不幫別人作戰；而國軍的防衛作戰構想有兩主軸，分別是防衛以及嚇阻。

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羅慶生指出，但這兩個戰略在台海防衛上都有結構性的制約，單純的防衛戰略是以挫敗解放軍攻勢，「成功防衛」為目標，解放軍擁有數量上的優勢，以及攻勢主動權，因此就算初期防衛能成功固守，也擋不住後續的持續攻勢，若中國大陸不計代價要攻下台灣，成功防衛的機會不高。

廖天威認為，台灣的國防政策有問題，問題的核心在於人，他不明指是什麼人，但三軍統帥是一個關鍵因素，三軍統帥一定要下達決心，一定要有務實的生存戰略；戰爭不會自動開啟或結束，人是核心，未來應該加強人的建設，包括信心、素質與決心。（編輯：蘇志宗）1110217