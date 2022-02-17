更多編輯台推薦新聞：
胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長
首頁 / 政治

美國在台協會處長孫曉雅到訪 黃偉哲盼台美合作

2022/2/17 18:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）美國在台協會處長孫曉雅今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南從文化古都蛻變為科技新城，暢談科技、農業等議題。這是孫曉雅上任後首次造訪台南；黃偉哲期盼攜手促進台美合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，孫曉雅、美國在台協會高雄分處長禹道瑞、高雄分處副處長李明磊等人拜會台南市政府。這是孫曉雅上任後首次造訪台南，黃偉哲、副市長戴謙及經濟發展局、交通局等局處主管代表歡迎，雙方暢談科技、農業等議題。

黃偉哲指出，台南有14個美國締盟城市，長期保持良好互動，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更彼此支援、分享防疫經驗，他特地戴上感謝美國的口罩，向美國在台協會傳遞美國捐贈台灣疫苗的恩情。

黃偉哲表示，隨南部科學園區等科技聚落相繼成形，台南已是半導體重鎮，目前有許多美國工程師在台南受訓。台南也正發展綠能及再生水源，確保產業所需能源供應無虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲也以台南特產愛文芒果為例，愛文芒果原生種來自美國佛羅里達州，是台美友好合作的結晶。黃偉哲以此祝福未來台美交流如同台南每年豐收的愛文芒果，結果滿滿。

台南市政府表示，孫曉雅去年7月上任，但這不是她首次派駐台灣，她進入美國外交部第一個外派工作就是美國在台協會台北辦事處旅遊組初階官員，早在1993年曾來過台南。孫曉雅外交資歷豐富，曾派駐美國駐土耳其及中國等地使館。（編輯：孫承武）1110217

延伸閱讀
台團體將赴美巡演 AIT處長孫曉雅盼深化友誼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族