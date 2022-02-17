美國在台協會處長孫曉雅到訪 黃偉哲盼台美合作

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（中央社記者張榮祥台南17日電）美國在台協會處長孫曉雅今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南從文化古都蛻變為科技新城，暢談科技、農業等議題。這是孫曉雅上任後首次造訪台南；黃偉哲期盼攜手促進台美合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，孫曉雅、美國在台協會高雄分處長禹道瑞、高雄分處副處長李明磊等人拜會台南市政府。這是孫曉雅上任後首次造訪台南，黃偉哲、副市長戴謙及經濟發展局、交通局等局處主管代表歡迎，雙方暢談科技、農業等議題。

黃偉哲指出，台南有14個美國締盟城市，長期保持良好互動，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間更彼此支援、分享防疫經驗，他特地戴上感謝美國的口罩，向美國在台協會傳遞美國捐贈台灣疫苗的恩情。

黃偉哲表示，隨南部科學園區等科技聚落相繼成形，台南已是半導體重鎮，目前有許多美國工程師在台南受訓。台南也正發展綠能及再生水源，確保產業所需能源供應無虞。

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黃偉哲也以台南特產愛文芒果為例，愛文芒果原生種來自美國佛羅里達州，是台美友好合作的結晶。黃偉哲以此祝福未來台美交流如同台南每年豐收的愛文芒果，結果滿滿。

台南市政府表示，孫曉雅去年7月上任，但這不是她首次派駐台灣，她進入美國外交部第一個外派工作就是美國在台協會台北辦事處旅遊組初階官員，早在1993年曾來過台南。孫曉雅外交資歷豐富，曾派駐美國駐土耳其及中國等地使館。（編輯：孫承武）1110217