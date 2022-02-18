國史館19日發表美麗島史料彙編 揭露關鍵拼圖

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（中央社記者溫貴香台北18日電）國史館明天將舉行「戰後台灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會，內容涵蓋美麗島事件的關鍵拼圖，即當時政府各行政、司法部門及情治機關的核心檔案，完整呈現美麗島事件在政治面與司法面的過程與影響。

國史館今天發布新聞稿表示，「戰後台灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表暨座談會19日在國史館台北館區舉行，邀請美麗島事件當事人、總統府資政姚嘉文，及辯護律師、現任行政院長蘇貞昌致詞，並邀政治大學台灣史研究所教授薛化元、台灣大學歷史學系教授陳翠蓮、中央研究院法律研究所教授湯志傑、社會研究所教授蘇彥圖與談。

國史館表示，1979年的美麗島事件對台灣的政治發展有巨大且深遠影響，相關史料在1987年解嚴後陸續問世； 2000年首次政黨輪替後，更有大批政府機關檔案出土； 2002年起，檔案管理局邀集學者專家組成美麗島事件檔案徵集專案小組，積極檢選、徵集、編目、整理，並陸續開放。

國史館指出，本著修纂研究國家重要史事的法定職掌，以及落實「開放政府」和促進「轉型正義」的時代使命，繼出版一系列戰後台灣政治案件史料彙編後，繼續編輯出版美麗島事件的關鍵拼圖，即當時政府各行政、司法部門及情治機關的核心檔案。

國史館說，「戰後台灣政治案件－美麗島事件史料彙編」，範圍涵蓋美麗島雜誌社總社和各地服務處的成立與運作及其效應，高雄事件的發生，後續的逮捕、偵訊、軍法和司法審判，事件後政府的處置等，完整呈現美麗島事件在政治面與司法面的過程與影響。

國史館表示，其中披露的檔案內容可彌補以往史料中較欠缺的細節，尤其是情治機關對黨外活動的監控，乃至偵查過程及如何研擬審判策略等層面。

國史館指出，期待透過這次史料彙編出版，推動鼓勵各界應用研究，解析台灣自1980年代起的轉型歷史，共同見證威權鬆動、民主化的國家鉅變。（編輯：謝佳珍）1110218