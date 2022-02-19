神秘軍用鐵道支線曝光 台鐵鶯歌站旁中興一號

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（中央社記者游凱翔台北19日電）許多民眾搭乘台鐵列車南下時，常在鶯歌站看到與縱貫鐵路平行、但沒電車線的鐵軌，隨著地形地物遮擋而消失，它是代號「中興一號」的軍用特種支線，隨交通運輸多元，目前全台只剩兩條支線。

軍事新聞通訊社報導，鐵道曾是台灣地面運輸主力，國軍早年物資運輸，大量運用鐵路，隨著交通環境轉變，軍用鐵路支線僅剩通往陸勤部汽基廠的中興一號（鶯歌站），以及兵整中心（集集線龍泉站）的中興二號。

民眾搭乘火車南下通過鶯歌站後，時常會看到左手邊一條沒有電車線的鐵軌，與縱貫鐵路平行前進，離開市區後，這條鐵路向外岔出，隨即被地形地物遮擋，消失匿跡，而這條外岔的鐵路，就是代號「中興一號」的軍用特種支線，特種支線並非電氣化鐵道，因此必須使用柴電機車頭牽引。

中興一號支線並非天天行駛，是配合國軍貨物運輸需求，並搭配台鐵貨運時刻表，為避免干擾客運列車運行，也必須抓準空隙時間出發；貨運列車抵達鶯歌時，鶯歌站就會提前通知國軍，汽基廠的官兵便打開營區鐵門，並到新北市鶯歌八德路平交道協助維持交通，不少行經路段的民眾驚訝地發現，這條看似荒廢的鐵路原來還在使用，且持續運作中。

有趣的是，不同一般平交道使用自動感應號誌，列車通過就會觸發遠方的平交道，開始提前發出警告並放下柵欄；中興一號新北市鶯歌八德路平交道使用人力操作，火車在八德路平交道前必須停車，調度員下車啟動警鈴與柵欄讓列車通過，形成火車停止等人車的特殊景觀，也因為必須在平交道前「停看聽」，因此列車行駛時速通常不超過20公里。

軍聞社也提到，汽基廠是與中興一號特種支線對外聯通的營區，軍規車輛的修護都是板運到此進行翻修，而車輛板運裝卸俗稱「上下鐵皮」，只要稍有不慎，列車在高速行駛中，容易因鬆脫搖晃，造成危險。

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補運分部楊甯上士指出，以往提到「上鐵皮」，官兵就會頭皮發麻，主因在於舊式繫固車輛的方式，是運用馬尼拉繩綑綁，搭配三角枕木及絞棒固定裝備，需耗費的時間比較長，耗費力氣也非常大，不過近年陸勤部與台鐵共同研討測試，引進新式繫固器，使用高強度不織布綑綁帶，搭配貨運業者常用的手拉器，使捆綁過程更便捷迅速，讓板運作業能在更短的時間內完成，達到戰時迅速機動目的。

楊甯也補充，除了車輛修護會由中興一號支線運輸，對於前往東、南部演訓部隊的車輛，也會用到「上鐵皮」作業。（編輯：郭無患）1110219

中興一號支線專用的新北市鶯歌八德路平交道，不同一般平交道使用自動感應號誌，此平交道必須使用人力操作及指揮。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月19日