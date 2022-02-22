張小月投書奧地利媒體：台灣對烏克蘭處境感同身受

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（中央社記者林育立柏林21日專電）烏克蘭局勢緊繃，俄羅斯隨時可能發動攻擊。駐奧地利代表張小月投書奧地利報紙，指台灣對烏克蘭處境感同身受，支持歐盟站出來捍衛自由與和平。

奧地利大報「新聞報」（Die Presse）17日評論分析說，北京正密切關注烏克蘭局勢，如果戰火爆發，美國的注意力將從中國轉移到歐洲；而且西方對俄國的制裁也可能導致中國與俄國結盟，藉機擴大自己的勢力範圍，讓西方更加不安。

駐奧地利代表張小月19日投書回應說，現在才2月，已經可以看到今年的主要衝突點，一邊是俄羅斯進逼烏克蘭，另一邊是中國將槍口對準台灣，北京正觀察西方反應，計畫併吞民主台灣。

張小月強調，台灣也憂心這場衝突的發展，不只因為可以與台灣情勢相對照，更重要的是台灣關心烏克蘭人民；對自由、民主和人權的渴望舉世皆然，台灣因此能感同身受烏克蘭面臨的威脅。

張小月認為，隨著威權國家更咄咄逼人，最近西方各國有走向團結的趨勢。歐盟在去年的年度報告中宣示，將在共同價值觀的基礎上「支持全世界的自由」，台灣支持歐盟在世界上扮演更重要角色，捍衛人類的自由與和平共處。（編輯：周永捷）1110222