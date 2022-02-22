陸軍華克猛犬戰車服役逾一甲子 25日除役
2022/2/22 13:07（2/22 13:16 更新）
「華克猛犬」M41A3戰車，在台灣服役時間超過60年，軍方22日表示，25日將為華克猛犬戰車舉行除役儀式，正式退出戰備序列。（青年日報提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月22日
（中央社記者游凱翔台北22日電）M41A3華克猛犬戰車在台灣服役時間超過60年，軍方人士今天表示，25日將於新竹裝甲兵訓練指揮部舉行除役儀式，華克猛犬戰車正式退出戰備序列，當天陸軍將安排最後一次動力展示。
軍方人士上午告訴中央社記者，25日的除役儀式將邀請曾經在M41A3相關部隊服役的退將及官兵出席，陸軍也在臉書粉絲團辦活動，徵集M41A3老照片與文字。
根據資料，美國援助台灣的首批46輛M41華克猛犬（Walker Bulldog）戰車，於民國47年10月運抵基隆港，開啟這型經典傳奇戰車在台服役歷程，成為國軍裝甲部隊主力，台灣最多曾操作700多輛M41A3，直到M60A3、CM11及CM12等戰車服役後才逐漸交棒。
經過性能提升後的M41D戰車，目前仍在金門烈嶼擔任第一線戰備任務。
「華克猛犬」名稱的由來，是美軍為紀念二戰名將、但於1950年在韓戰中因車禍身亡的沃爾頓．華克（Walton H. Walker）將軍，原本被暱稱為「小鬥牛犬」（Little Bulldog）的M41改稱「華克猛犬」。（編輯：郭無患）1110222
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。