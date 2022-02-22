陸軍華克猛犬戰車服役逾一甲子 25日除役

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（中央社記者游凱翔台北22日電）M41A3華克猛犬戰車在台灣服役時間超過60年，軍方人士今天表示，25日將於新竹裝甲兵訓練指揮部舉行除役儀式，華克猛犬戰車正式退出戰備序列，當天陸軍將安排最後一次動力展示。

軍方人士上午告訴中央社記者，25日的除役儀式將邀請曾經在M41A3相關部隊服役的退將及官兵出席，陸軍也在臉書粉絲團辦活動，徵集M41A3老照片與文字。

根據資料，美國援助台灣的首批46輛M41華克猛犬（Walker Bulldog）戰車，於民國47年10月運抵基隆港，開啟這型經典傳奇戰車在台服役歷程，成為國軍裝甲部隊主力，台灣最多曾操作700多輛M41A3，直到M60A3、CM11及CM12等戰車服役後才逐漸交棒。

經過性能提升後的M41D戰車，目前仍在金門烈嶼擔任第一線戰備任務。

「華克猛犬」名稱的由來，是美軍為紀念二戰名將、但於1950年在韓戰中因車禍身亡的沃爾頓．華克（Walton H. Walker）將軍，原本被暱稱為「小鬥牛犬」（Little Bulldog）的M41改稱「華克猛犬」。（編輯：郭無患）1110222