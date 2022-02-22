更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
首頁 / 政治
林姿妙涉貪
新聞專題
林姿妙涉貪2/23

林姿妙再遭約談 江聰淵盼盡快釐清案情

2022/2/22 19:17（2/22 19:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠宜蘭縣22日電）宜蘭市長江聰淵今天表示，宜蘭縣長林姿妙等短期內兩度遭搜索約談，再度重創宜蘭清廉形象，期盼檢廉單位盡快釐清案情，不枉屈基層同仁、不縱放違法亂紀。

台灣宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等弊案，再度指揮法務部廉政署搜索林姿妙官邸等處，帶走被告林姿妙及林姿妙兒子等到案釐清案情。

江聰淵在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，「清廉、勤政」是宜蘭鄉親對政治人物的期待與基本要求，也是宜蘭過去光榮感基礎，但兩度大動作搜索約談前所未有，為避免外界過度臆測，檢廉單位應盡速釐清案情；如果有不法，希望盡快徹查、斷除貪瀆。

他說，宜蘭人最痛恨貪瀆謀私，請檢廉單位不要縱放主事者，更不要枉屈基層公務人員。

江聰淵表示，調查仍在進行，外界不宜過多猜測，應靜待地檢署進一步說明，也希望各界避免過度干擾宜縣府運作，或傳播未經證實言論與報導，避免模糊案情或讓無辜基層公務人員受委屈。

他說，期許有意投身公共事務夥伴們，在民主政治運作下，要以更高道德標準約束自己，呼應民眾對參與政治就不能以權換錢、以公謀私或行小善而做大惡的基本要求。（編輯：李明宗）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀