林姿妙再遭約談 江聰淵盼盡快釐清案情

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（中央社記者邱筠宜蘭縣22日電）宜蘭市長江聰淵今天表示，宜蘭縣長林姿妙等短期內兩度遭搜索約談，再度重創宜蘭清廉形象，期盼檢廉單位盡快釐清案情，不枉屈基層同仁、不縱放違法亂紀。

台灣宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等弊案，再度指揮法務部廉政署搜索林姿妙官邸等處，帶走被告林姿妙及林姿妙兒子等到案釐清案情。

江聰淵在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，「清廉、勤政」是宜蘭鄉親對政治人物的期待與基本要求，也是宜蘭過去光榮感基礎，但兩度大動作搜索約談前所未有，為避免外界過度臆測，檢廉單位應盡速釐清案情；如果有不法，希望盡快徹查、斷除貪瀆。

他說，宜蘭人最痛恨貪瀆謀私，請檢廉單位不要縱放主事者，更不要枉屈基層公務人員。

江聰淵表示，調查仍在進行，外界不宜過多猜測，應靜待地檢署進一步說明，也希望各界避免過度干擾宜縣府運作，或傳播未經證實言論與報導，避免模糊案情或讓無辜基層公務人員受委屈。

他說，期許有意投身公共事務夥伴們，在民主政治運作下，要以更高道德標準約束自己，呼應民眾對參與政治就不能以權換錢、以公謀私或行小善而做大惡的基本要求。（編輯：李明宗）1110222