林姿妙官邸再遭搜索 藍：勿讓司法淪為選舉工具

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨今天表示，宜蘭縣長林姿妙官邸40天內遭到2次搜索、約談，至今也沒有具體的證據，實在有違「比例原則」。國民黨呼籲民進黨政府，不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府等機關弊案，今天再度指揮法務部廉政署搜索縣長官邸等處，帶走被告林姿妙及林姿妙的二兒子林佑澤等人到案釐清案情。

國民黨下午發出新聞稿表示，檢調在沒有具體證據的情形下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已經嚴重違背比例原則，更有違憲法上的「法治國原則」。此外，三番兩次的搜索，已經嚴重干擾縣政的正常推動、打擊縣府同仁為民服務的士氣，此舉影響宜蘭縣45萬縣民福祉甚鉅。

國民黨表示，近日來民進黨政府動用各種監察、警察、檢調打壓在野黨的作為不斷，年底就是地方公職人員選舉，令人不禁懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具，將原本應維護正義的機關，變成打擊異己、抹黑對手的黑手。國民黨呼籲綠營應儘速將政治黑手撤離司法，還給台灣人民一個公平、公正的司法環境。（編輯：楊凱翔）1110222