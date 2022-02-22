綠：國民黨成立律師團 轉移地方首長涉案焦點

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨發言人周江杰今天說，國民黨大張旗鼓開記者會成立所謂的中央律師團，很難讓人不去聯想是否要轉移今早國民黨籍宜蘭縣長林姿妙官邸再度被檢方搜索的事，但國民黨這樣的政治操作只會產生反效果。

國民黨上午舉行「中央律師團成立」記者會，國民黨主席朱立倫說，為了維護執政縣市首長的清白、國民黨聲譽，以及黨員在參選過程中，避免受到傷害，國民黨將組成中央律師團全力幫忙。

周江杰透過新聞稿表示，朱立倫大張旗鼓召開記者會成立所謂的中央律師團，很難讓人不去聯想是否要轉移今早國民黨籍宜蘭縣長林姿妙官邸再度被檢方搜索的事情。

周江杰認為，國民黨這樣的政治操作只會產生反效果，呼籲國民黨儘速正視執政縣市首長傳出疑似弊案的問題，才是回應民眾質疑的方法。

周江杰指出，近期各種坊間民調數字，有高達6成的台灣民眾對國民黨感到反感。證明國民黨只會怪司法、怪媒體、怪名嘴、怪網友說法，無法讓民眾信服。只是轉移焦點，企圖掩飾國民黨在朱立倫領導下，政黨支持度持續下探的真相。

周江杰表示，全台有十多個縣市是由國民黨籍首長執政，這些縣市首長也必須面對社會和民眾的監督和檢驗，請朱立倫不要想打民進黨時，就喊著要串連國民黨縣市長；想要迴避政黨支持度下滑時，就批民進黨一黨獨大，這種雙重標準的政治操作，早已被看破手腳。（編輯：黃國倫）1110222