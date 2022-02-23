林姿妙二度被約談 宜縣府農業處長遭聲押禁見

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣長林姿妙因案再度遭法務部廉政署約談，另有部分縣府一級主管也遭偵訊。經檢方複訊後，縣府農業處長康立和遭聲押禁見。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，昨天再度指揮廉政署搜索縣長官邸等處，帶走被告林姿妙及林姿妙的二兒子林佑澤、康立和、縣府財政稅務局長盧天龍、縣府交通處長黃志良、縣府建設處都市計畫科長龍非池等人到案釐清案情。

昨天深夜，盧天龍、康立和與前宜蘭縣商業會理事長陳正勳因涉及貪污治罪條例，遭移送地檢署複訊；隨後黃志良、林佑澤、前國民黨籍立委楊吉雄與林姿妙也被帶往地檢署複訊。

面對媒體詢問為何再度遭約談？林姿妙只說，謝謝。

檢方表示，經複訊後，康立和與1名楊姓男子遭聲押禁見，龍非池諭令新台幣15萬元交保。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，今年1月13日指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中，林姿妙等10人被列為被告，林姿妙當時被偵訊後無保請回，但縣府建設處代理處長吳朝琴及縣府農業處農務科長吳東原兩人遭收押，全案仍在偵辦。（編輯：陳政一）1110223