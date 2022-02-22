日皇華誕在台慶祝酒會 強調台日友好升級

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（中央社記者王慶剛台北22日電）日本台灣交流協會今天舉行日皇華誕慶祝酒會，慶祝日皇德仁62歲生日。日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，台灣防疫取得極大成果，在國際的定位將越來越重要，台日關係也將更緊密，能並肩邁向更耀眼的未來。

根據日台交流協會資料，日皇德仁生於2月23日，今年62歲。2018年12月是在台北舉辦最後一次平成時代日皇華誕慶祝酒會。隔年5月，日皇德仁即位後，日本改年號為「令和」。令和時代開始後，因疫情關係，日皇華誕酒會在台灣停辦2年。本屆為令和時代首次在台舉行酒會，也是日台交流協會代表泉裕泰2019年11月到任後的首次酒會。

泉裕泰致詞表示，能舉辦酒會，要歸功台灣政府等相關人員為疫情貢獻心力，以及台灣各界朋友努力防疫。這2年來世界發生大變化，疫情讓人與人之間往來中斷，台灣在防疫方面取得極大成果，證明無須透過強硬手段，也能抑制疫情，帶給民主國家人民強大希望。台灣也欣然提供各國口罩等豐富醫療物資而不求回報，令國際社會深受感動。

泉裕泰說，台灣疫苗供給不足時，許多國家宣布提供疫苗給台灣做為回報，這就是台灣展現的無私善意，在全世界造成的迴響，並成為善意的連鎖。如今，國際社會對台灣關心顯著增加，台灣受到全世界前所未有的關注，許多台灣人民變得更有自信；他確信台灣在國際社會的定位將會越來越具重要性。

泉裕泰指出，這2年來，日本和台灣的關係從未如此緊密，2022年適逢日台交流協會成立50週年，日台關係在非官方實務關係的框架內，一步步向前邁進。相信在下一個半世紀，台日能並肩共同邁向更加耀眼的未來。

台日關係協會會長邱義仁致詞指出，台日深厚的友好關係，會成為台日關係的新基礎，但中國威脅會是新挑戰。首先，與美中交往的平衡問題，已成為重要議題；第二，經濟發展與安全保障，要仰賴美國或中國，已經難以分開處理。台灣盼與能日本共同應對這兩項挑戰，他堅信台日可達成共同目標。很高興台積電赴日投資，日本政治人物也更頻繁提到台灣的安全保障問題，慢慢提升彼此的關聯。

行政院副院長沈榮津致詞表示，疫情沒有改變台日堅定的友誼，台日互為重要的貿易夥伴，台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）可提升台日戰略及經濟互利、互補、互惠關係，希望日本持續給予台灣支持，也祝福日台交流協會下一個50年，能強化提升台日實質合作友好夥伴關係。

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總統蔡英文也透過賀電表示，台日地緣相近，人民往來頻繁，近期疫情肆虐，兩國互贈防疫物資，是全球最佳典範。盼望日本秉持優質互信基礎，深化合作，繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，共同增進台日人民福祉，維護區域穩定。

酒會現場出席者包括立法院長游錫堃、行政院政委鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台灣制憲基金會董事長辜寬敏、親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平，以及包括美國、英國、加拿大、捷克、土耳其、印度等多位駐台代表。（編輯：張均懋）1110222