借鏡烏克蘭危機 國防部副部長：後備戰力很重要

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）烏克蘭戰事引發台海安全聯想，國防部副部長柏鴻輝今天出席兵役節慶祝大會表示，從烏克蘭危機可見，有時一夜間即需動員後備戰力支援國安，凸顯台灣今年1月成立全動署的重要。

內政部政務次長陳宗彥呼應指出，現代國防一定要有「平時」、「戰時」準備，配合國防部今年成立全民防衛動員署，內政部不論警政、役政、消防、空勤，未來都會因應新局勢，做好平時與戰時準備，也會跟地方單位盤點平時、戰時的差異。

內政部與國防部今天上午聯合舉辦「第79屆兵役節慶祝大會」，柏鴻輝致詞時指出，看到俄羅斯與烏克蘭危機，烏克蘭一夜之間需要動員後備戰力支援國家，以維持國家的穩定安定，可想而知兵役制度是何等重要。

柏鴻輝表示，1月1日國防部全動署成立，象徵役政制度邁進一大步，能把中央各部會與各地方政府的全民國防總力集結發揮，保衛國家安全，這是非常重要制度開始，因為兵役結構對戰力發揮有很重大影響。

陳宗彥說，內政部近幾年特別努力的地方，是推動2萬多名替代役男取得初級救護技術員（EMT-1）資格，平時可當社會的救護天使，戰時可整合為救護力量，未來內政部將強化平時、戰時規劃差異，讓兵役制度更完備，訓練更扎實。

大會表揚205名推行役政有功人員、121個績優役政單位、65名優秀役男，獲獎軍職人員有不少女性。

陸軍司令部招募組上兵吳雨璇表示，過去她跟多數女生一樣，覺得當兵是男生的事又沒自由，但她從倉儲管理工作轉入軍職後，成為國軍招募員，覺得對自己溝通能力很有幫助，她常到校園宣導招募年輕人加入國軍，「秘訣就是把對方當自己弟弟妹妹看待，分享自身經驗」。

內政部與國防部25日在台北聯合舉辦第79屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，國防部軍政副部長柏鴻輝（左）頒發獎牌給陸軍司令部十軍團招募組上兵吳雨璇（右）。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

役政署獲獎役男代表許翊誠表示，他在輔導科工作，主要工作是幫助役男的心理輔導、調適，既能發揮所學，又能學習新東西，他很高興獲得頒獎肯定。

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獲獎的新北市消防局役男林耕禾說，他服役過程經歷過很多重大意外事件，包括虎豹潭與太魯閣號事件，讓他深深了解警消的辛苦，搶救工作每一分每一秒都很重要。

憲兵司令部上校袁昱舟表示，獲獎是團隊努力的成功，未來會更努力延攬優秀人才加入國軍。彰化縣政府民政處長賴致富受訪時表示，他很榮幸代表彰化縣政府獲得績優單位獎項，未來會持續做到政府用心、役男安心、家屬放心的目標。（編輯：蘇志宗）1110225

內政部與國防部25日在台北聯合舉辦第79屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，內政部政務次長陳宗彥（左）頒發獎章給空軍司令部人事軍務處少校鍾玟（右）。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

內政部與國防部25日在台北聯合舉辦第79屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，內政部政務次長陳宗彥（左）頒發獎章給憲兵司令部第205指揮部上校袁昱舟（右）。中央社記者張皓安攝 111年2月25日

內政部與國防部25日在台北聯合舉辦第79屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，表揚憲兵司令部第205指揮部上校袁昱舟（左起）、空軍司令部人事軍務處少校鍾玟、陸軍司令部十軍團招募組上兵吳雨璇、彰化縣政府民政處長賴致富、內政部役政署役男許翊誠等有功人員、績優單位及優秀役男。中央社記者張皓安攝 111年2月25日