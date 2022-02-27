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紀念228 蔡總統：將台灣民主經驗分享到全世界

2022/2/27 10:20
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（中央社記者陳俊華台北27日電）總統蔡英文今天說，228事件的歷史提醒大家，台灣可以走向民主、走向進步發展，是因為有台灣人民一代又一代的打拚；一定要繼續團結、守護民主，將台灣的民主經驗分享到全世界。

蔡總統上午以錄影方式為「2022 北美洲海外台灣人二二八75周年紀念會」致詞時表示， 感謝全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會及北美洲台灣婦女會共同舉辦活動來紀念228，一起反省過去，走向未來。

蔡總統說，今天台灣可以由威權走向民主，由受人幫助變成幫助別人，這是所有台灣人一起打拚的成績與光榮。一路走來，她要特別感謝海外鄉親的付出，因為有大家在國際上為台灣發聲、讓世界看到台灣，看到台灣想要走向世界的決心，世界對台灣的支持及討論，也愈來愈多。

蔡總統指出，據經濟學人（The Economist）調查，肯定台灣是「完全民主國家」，世界排名第8、也是亞洲第一；「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）最近發布全世界的經濟自由度調查，台灣排名第6；擁有如此好成績，證明台灣人堅持民主自由，就是國家發展的關鍵，也證明台灣所選擇的路是正確的。

蔡總統說，今天大家一起紀念228，提醒大家不能忘記這段歷史，台灣可以走向民主、走向進步發展，就是因為有台灣人民一代又一代打拚。這段歷史也提醒大家，一定要繼續團結、守護民主，將台灣的民主經驗分享到全世界，創造台灣人的光榮。（編輯：林淑媛）1110227

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