促進原民自治共識 蔡總統贊成設試辦推動小組

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，有委員建議設立原住民族試辦自治推動小組，推動原住民自治相關事宜；蔡總統回應指原則上可行，她會與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌討論如何組成推動小組。

蔡總統在原轉會委員會議致詞指出，原住民族自治是原運前輩長期堅持的目標。過去這幾來，在政府和族人共同努力下，各族、各部落組成的組織，陸續參與了山林資源的共管、民族教育的發展、語言的復振，乃至於長者的照顧和產業的發展等，都是原住民族已開啟實質自治的具體證明。

蔡總統說，過去政府曾經推動過原住民族自治的相關法案，5次送進立法院審議都無法通過，可見真正的問題不是在立法，而是促進各界對原住民族自治的共識，這也是當下應該側重的工作重點。

蔡總統提到，在原轉會第一次委員會議時，她也曾經做出裁示，原住民族自治的基本元素要包括有明確的空間範圍、自治權限以及固定財源。自治的架構則是要由原住民族與政府對等充分協商後產生。

蔡總統強調，現在，除了持續推動自治法案，原民會也啟動規劃，將編列經費協助原轉會的各族代表委員，邀集族人共同討論自治的藍圖。在族群內部討論成熟、共識明確的情況下，便會接續落實原住民族自治的政策步伐。

原轉會討論時，有委員建議設立原住民族試辦自治推動小組，推動原住民自治相關事宜。

蔡總統回應指出，她覺得原則上可行，但要在總統府或行政院設這個機關，牽涉政府權力分立情形，因為試辦會有很多行政權責在裡面，牽涉行政院職掌，她跟賴副總統、蘇貞昌3人一起商量，看如何組成推動小組，一起把自治往前推。

另外，政委林萬億及原民會主委夷將‧拔路兒在會中報告亞泥公司租用原住民保留地真相調查報告。真相調查報告指亞泥承租原住民保留地過程，尚無發現證據顯示有不法情事，但部分族人仍有疑慮，因此，蔡總統也指示，此案請監察院做續行調查，讓有調查權責的機關，再做一次調查，看當年有無不法情事。（編輯：林興盟）1110303

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第17次委員會議3日下午在總統府舉行，總統蔡英文（致詞者）擔任召集人，與各族代表共同面對歷史課題、對等協商後續政策方向。中央社記者鄭傑文攝 111年3月3日

總統蔡英文（中）3日在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第17次委員會議，與副總統賴清德（右）一起進入會場。中央社記者鄭傑文攝 111年3月3日