藍營中常委選舉掀波 金門遭疑選票遭記號監票

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國民黨中央常務委員選舉5日全台同步投票，金門縣黨部卻傳出選票上遭做記號監票，引來黨代表陳子芸（右）不滿，並向黨部主委吳興邦（左）表達。對於陳子芸質疑，吳興邦則是嚴正否認。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月5日

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（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）中國國民黨中央常務委員選舉今天全國同步投票，金門縣黨部傳出選票上遭做記號監票，引來黨代表不滿，直斥「藍色恐怖」。黨部澄清無此事，但坦言選舉結果與參考名單落差大。

國民黨金門縣黨部有22名黨代表。其中，身為金城鎮民代的陳子芸告訴媒體記者，投票時發現選票背面右下角有鉛筆標示的「1-22」記號；發現這個情形後，她直接把空白選票投入票匭表示抗議，不滿「這種選舉不投也罷」。

對於選票背後的數字，陳子芸認為，代表開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰、是否配合黨部規劃名單，「這樣的選舉已失去公平投票意義」。

國民黨中常委選舉從上午8時開始投票，到下午2時截止，隨後進行開票作業，金門黨部在半小時內即完成開票，22張選票中有一張空白的廢票。對於陳子芸質疑，國民黨金門縣黨部主委吳興邦、金門縣投票所主任管理員陳汶強出面嚴正否認。

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完成開票後，吳興邦接受記者聯訪澄清，選票並沒有做記號，但受限於投開票規定，無法出示選票。他說，這次中常委競選十分激烈，每名黨代表都有人情壓力；選前黨部召開協調會，提供參考名單，供黨代表參考。

吳興邦坦承選舉結果與參考名單落差非常大，顯示黨代表自主性強。他說，國民黨已成弱勢政黨，黨員需要團結，因此選前協調形成共識，提出參考名單。雖選舉結果落差大，但選後不會「秋後算帳」。（編輯：孫承武）1110305