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調查外籍家庭看護工問題 監委徵求移工填問券

2022/3/7 11:27
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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委鴻義章、王幼玲、紀惠容為了解外籍家庭看護移工所面臨問題及調查案件所需，即日起到5月31日止，辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查，並提供菲、印、泰、越等4國語言。

監察院透過新聞稿指出，為蒐集、瞭解外籍家庭看護移工申請轉換雇主或工作的過程因素，包括工作經驗、為何想要轉換？以及實際選擇等行為及所面臨問題，監察委員鴻義章、王幼玲、紀惠容辦理「外籍家庭看護工轉換工作之現況」問卷調查。

調查監委說，問卷對象並不限於已經成功轉換過雇主或工作的移工朋友，只要是目前或曾經從事過家庭看護工作者，都是調查對象；也請民眾協助轉發給身邊目前或曾經從事家庭看護工作的移工填寫。

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監委表示，這項調查採匿名方式辦理，調查內容並無特殊標記連結移工與雇主資訊；不會把問卷結果及任何個人資料進行比對分析，也不會提供給其他單位。請民眾放心轉請移工朋友填寫，移工也請放心留下經驗及意見。

監委也說，為方便移工朋友閱讀及填寫，調查問卷依菲律賓文、印尼文、泰文、越南文等四語建置線上問卷，填寫路徑如下：（一）菲律賓文： https://www.surveycake.com/s/eAvPX（二）印尼文： https://www.surveycake.com/s/DNane（三）泰文： https://www.surveycake.com/s/rarZV（四）越南文： https://www.surveycake.com/s/LzYGP。（編輯：趙蔚蘭）1110307

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