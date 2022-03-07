包場看時代革命紀錄片 游錫堃籲團結護衛台灣

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長游錫堃今天晚間出席「時代革命」紀錄片包場活動，他致詞時關心香港追求自由民主，並呼籲全民團結一心護衛台灣。

「時代革命」是講述香港反送中運動紀錄片，除勇奪第58屆「金馬獎最佳紀錄片」，並榮獲2021年「金馬影展觀眾票選獎冠軍」，目前在台灣上映。

游錫堃晚間出席立法院舉辦「時代革命」紀錄片包場活動，他對香港追求自由民主，不畏威權壓迫，勇敢反抗的意志，表達敬意；包括立法院秘書長林志嘉，民進黨立委管碧玲、吳玉琴、黃世杰及民眾黨立委邱臣遠等人，都到欣欣秀泰影城觀影。

游錫堃致詞時表示，看到過去香港，再看今日烏克蘭，回想過去十年來，全球民主版圖正在萎縮，被威權政體所取代，「香港本來很自由，現在沒有了，阿富汗原有民主、選舉，現在也沒有了」；許多崇尚民主核心價值的朋友開始擔憂，但看到烏克蘭人全民共同抗敵，抱著誓死守衛國家的決心，才能保護國家。

他指出，香港無法像烏克蘭一樣保家衛國，是因為沒有軍隊；台灣有軍隊、也有精良的武器及軍備，只要全民團結一心和威武不屈的精神，一定可以保衛國家。

游錫堃呼籲，傳承先民堅毅的台灣精神，誓死抗敵、守土衛國，透過觀看「時代革命」紀錄片感受香港民眾的意志，同時關注烏克蘭局勢，並團結護衛台灣。

此外，游錫堃今天也在臉書發文，引用先民姜紹祖過去詩作留下來的誓死抗敵、守土衛國台灣精神，跟大家共勉並為烏克蘭加油。

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游錫堃指出，看看1895年乙未之戰，新竹北埔19歲書生姜紹祖就是台灣精神的一個代表性人物，他投筆從戎，率領義軍奮勇抵抗外敵。出兵前寫下「出師贈同學」詩作：「書幃別出換戎衣，誓逐胡塵建義旂，士子何辜奔國難，匹夫有責安鄉畿」；除抒發保家衛國之志，也勸服同窗響應義舉。

游錫堃說，像姜紹祖這樣的台灣人，傳承著台灣精神。台灣只要人人學姜紹祖，抗敵的表現一定不會輸烏克蘭人，再強的敵人也不敢越雷池一步。（編輯：林克倫）1110307