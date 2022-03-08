談烏俄情勢 羅致政：與兩岸關係無法類比

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨國際部主任羅致政今天說，將烏俄情勢對比台海局勢，是模糊焦點的假議題，烏俄情勢與兩岸關係無法類比；對於「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，羅致政認為，問題不在於台灣可以撐多久，而是展現的態度、決心。

民進黨發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天釋出立委羅致政的專訪內容。

羅致政指出，烏俄情勢與兩岸關係、台海局勢完全沒有辦法類比；台灣是海島型國家，有天然屏障台灣海峽，烏克蘭則是陸地型國家。

羅致政強調，台灣必須要發展國防，若沒有自我防衛的能力，就是將國家命運交由別人手中。另外，針對「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，羅致政提醒，烏克蘭展現的堅毅，讓諸多國家一起加入制裁俄國的行列，因此問題不在於台灣可以撐多久，而是展現的態度、決心，若輕易放棄，他國也無法提供協助。

對於日前美國總統拜登特使團，和前國務卿蓬佩奧相繼訪台，羅致政表示，正值烏俄情勢的敏感期間，這是美國政府藉機會傳遞訊息給台灣，化解國內的「疑美論」、「國防無用論」等認知戰，讓台灣人民了解，美國是可以信任的國家。

羅致政說，在美國，支持台灣是跨黨派有共識的議題，也對台美關係有信心；此外，他分享了蓬佩奧訪台時的互動與談話，稱讚蓬佩奧是十分有紀律的人。

羅致政也提及，隨著時代演進，社群媒體上的認知作戰、錯假資訊，以及個人隱私數據的公開化，都已經是新的作戰模式，而且天天都在上演，提醒民眾多加留意，平時要養成媒體識讀的能力，以免因錯假訊息，而有認知偏誤或是焦慮的情況。

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針對社會質疑國民黨立委吳斯懷進入外交及國防委員會，羅致政表示「國民黨顯然不在意」社會的疑慮，他感到遺憾。羅致政認為，外交及國防委員會有較高機會接觸到國安機敏文件，包含國防預算，以及相關軍事部署等資訊，他身為外交及國防委員會的召委，會盡力確保機敏資訊受到嚴格保護，不會被「社會懷疑的人」帶來負面的影響。

羅致政並推薦上映中的香港紀錄片「時代革命」，他說，民主自由得來不易，回顧人類政治歷史，爭取民主總是轟轟烈烈，失去自由卻可能不知不覺。羅致政表示，「時代革命」僅在台灣上映，這是身為台灣人的驕傲，有責任去堅守民主價值。（編輯：趙蔚蘭）1110308