民進黨立委林淑芬等提案修法 新增親職假與津貼

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（中央社記者溫貴香台北8日電）改善台灣少子女化情況，創造友善育兒環境，民進黨立委林淑芬、吳玉琴等人今天召開記者會公布提案修法新增「親職假」，在性平法中明訂雇主不得拒絕親職假請求，或為其他不利處分；就業保險法新增親職假津貼規定。

立委林淑芬、吳玉琴、洪申翰、范雲偕同托育政策催生聯盟（簡稱托盟）上午召開記者會修法新增親職假，分別修正就業保險法草案，新增「親職假津貼」規定；修正性別工作平等法部分條文修正草案新增「親職假」，與會者高喊「修法新增親職假，我要工作，也要做爸媽」口號。

親職假修法4重點：1、延長使用期間，親職假於子女0到8歲可使用；2、縮小請假單位，親職假可以「小時」或「日」依需求使用；3、給家長多一個請假的選擇，「親職假」與「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付；4、親職假需10天前預先排假。

托盟發言人黃喬鈴說，托盟在網路發起新增親職假連署行動，已累積2415份。雙薪育兒家庭深陷工作、家庭蠟燭兩頭燒，現在制度缺乏育兒有薪假，現行的育嬰留職停薪愈難請領，甚至只能用到孩子滿3歲以前，無法有效回應家長的育兒需求，以致於媽媽可能犧牲自己的職涯，或是父母犧牲自己的員工特休假、事假，甚至是長輩的退休時光。

吳玉琴說，因應少子女化的勞動法制修正上缺少一塊重要拼圖，即是以小時為單位的有薪親職假，這次修正重點讓8歲以前的父母可以請假，請假日數與育嬰留職停薪合併計算，不得逾2年；請假須於10日前預先排定未來3個月內的請假；一次最多連續5日，一個月最多10日；以日計算、一日最多4小時。

林淑芬表示，政府近期推出提高育兒津貼，這項說法對短期催生有效，就國際經驗來看，長期是無效的，育嬰假的改革男性也可請領，但這樣的改革做一半，有一種看得到、吃不到的感覺；台灣也有家庭照顧假，但家庭照顧假是無薪，一個沒有好配套的家庭照顧假對雙薪家庭而言是一個衝擊。

她說，對雙薪家庭而言，要繳房貸，一旦孩子有狀況，請家庭照顧假沒有薪水很辛苦，對雙薪家庭而言，家庭照顧假一樣是看得到、吃不到，整個體制都不友善，台灣自然走向一胎化。她認為，照顧小孩也需要喘息，希望在照顧小孩這件事情，國家能夠盡量建構一個友善的制度，而不是讓勞工跟雇主去爭執、解決。

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托盟表示，新增親職假連署活動中，召喚出許多父母的育兒心聲，有媽媽為了提早下班接小孩，被扣薪、考績評比受影響、曾經為了接小孩太趕出車禍、心真的很累。

有位準備懷孕的連署者說，要兼顧工作與家庭確實很困難，但能夠擁有不捨棄任一方面的權利是應該被保障的。未來她會與伴侶討論輪流運用親職假，讓雙親都能在孩子成長過程中不缺席、甚至平等的參與。（編輯：翟思嘉）1110308